الأبيض يتدرب سراً والهجوم هاجس موقعة «أسود الرافدين»

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استأنف منتخبنا الوطني تدريباته مساء يوم أمس، بعد أن نال نصف يوم راحة لالتقاط الأنفاس، عقب مباراة الفريق أمام الكويت في الجولة الأولى لمنافسات «خليجي 23»، لبدء الاستعداد لمباراة العراق في الدور نصف النهائي، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، عند الثامنة والنصف «العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات»، وشهد المران، سفير الدولة في الكويت، رحمة حسين الزعابي، والمهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، والعديد من أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من محبي الأبيض بالكويت.

وقاد الإيطالي زاكيروني، المران الذي حضره لاعب الشارقة الحسن صالح، الذي تم استدعاؤه ليحل بديلاً لمحمد فوزي الذي تعرض لإصابة في العضلة الأمامية خلال مران الفريق الصباحي أمس الأول، ورأى الجهاز الطبي استحالة شفائه خلال الفترة المتبقية من عمر البطولة، وركز المدرب على تعزيز الجانب البدني للاعبين، من أجل رفع معدل لياقتهم البدنية، قبل مواجهة العراقي في الدور نصف النهائي، لحاجة المباراة إلى جانب بدني عالٍ، وجاهزية جميع اللاعبين، حيث لا مجال أمام الفريق سوى تحقيق الفوز.

إصلاح الهجوم

كما ركز ألبرتو زاكيروني على تدارك سلبيات المرحلة الأولى من البطولة، خاصة في خط الدفاع، الذي ارتكب لاعبوه بعض الأخطاء الفردية، التي كان من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي في نتيجة المباريات، كما يعمل زاكيروني على تفعيل الشق الهجومي، وزيادة الجرعات الفنية التكتيكية للمهاجمين، من أجل زيادة فاعليتهم وحسن استغلال للفرص التي تسنح لهم خلال فترات اللعب من زمن المباراة، ويدعم هذا العمل عودة إسماعيل الحمادي وأحمد خليل للمشاركة، خلال المباريات الماضية، واستعادة جزء كبير من مستواهما.

مواصلة الاستعداد

واليوم يواصل المنتخب مرانه، حيث سيركز المدرب زاكيروني، على تشكيلة اللعب والخطة التي سيخوض بها المباراة، التي سوف تعتمد على تأمين الشق الدفاعي، مع تعزيز الأداء في وسط الملعب، وسيكون هناك تعديل في أسماء لاعبي هذا الخط بعد إصابة فوزي، مع الاعتماد على الهجمات السريعة، خاصة أن الفريق العراقي ظهر بصورة جيدة في مباراته الأخيرة، ويحرص زاكيروني على مذاكرة الأداء العراقي بشكل جيد من خلال الكمبيوتر، حيث لديه عدة تسجيلات للأداء العراقي خلال منافسات بطولة الخليج، أو ما قبله، حتى يتعرف إلى مواطن القوة والضعف في الفريق، والعمل على التعامل معها فنياً بشكل جيد، ويعرف زاكيروني منتخب العراق جيداً، بحكم أن الأبيض لعب معه مباراة ودية قبل المشاركة في بطولة الخليج.

غلق المعسكر

وأغلق منتخبنا معسكره تماماً، سعياً لتوفير مزيد من التركيز أمام اللاعبين خلال الأيام المتبقية على مباراة العراق، سعياً لتقديم مستوى أفضل عما ظهر عليه خلال الفترة الماضية، وخلال المباراة الأخيرة أمام الكويت تحسن أداء الأبيض كثيراً، ولكن لا يزال الفريق في حاجة إلى مزيد من الوقت والجهد لهضم طريقة اللعب التي يطبقها المدرب، مع العمل الجاد على تدارك السلبيات التي حدثت خلال اللقاءات الماضية.

ثقة

من جانب آخر، أعربت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن سعادتها بوصول الأبيض إلى نصف نهائي خليجي 23، بالرغم من الصعوبات التي واجهت الفريق، كونه ضم عناصر جديدة، ومدرباً لم يستعد بالشكل المطلوب للبطولة، إلا أن الفريق حقق نتائج إيجابية، بعيداً عن المردود الفني الذي يتطور من مباراة إلى أخرى، وتمنت بوشلاخ التوفيق للمنتخب في مباراته المقبلة ضد العراق، وقالت المهم النتيجة حالياً وليس الأداء، وكلنا ثقة في قدرات لاعبينا والمدرب الإيطالي زاكيروني، وعلينا تقديم كل ما بوسعنا داخل الملعب، والنتيجة في علم الغيب، وننتظر الحضور الجماهيري المميز لمحبي الأبيض.

كأس آسيا

وأكدت بوشلاخ ثقتها التامة في إمكانات وقدرات الفريق واللاعبين، الذين بإمكانهم تقديم مستويات أفضل، وتابعت: الوصول إلى هذه المرحلة أمر هام بكل تأكيد، لكن الهدف الأول، هو التحضير بأفضل صورة لكأس آسيا 2019 بالإمارات، وبلا شك، بما أننا وصلنا إلى نصف النهائي، فهذا لا يعني أننا لن ننافس، بل سيعمل اللاعبون بكل قوة بغية الوصول للنهائي.

وأثنت على تنظيم الكويت للمحفل والعرس الخليجي بصورة مميزة، وتقديم حفل استثنائي في الافتتاح، بجانب توفير كافة الترتيبات والتسهيلات للبعثات الإدارية والمنتخبات والوفود الإعلامية والمشجعين أيضاً، وهذا يعكس نجاح الكويت في استضافة أي محفل في أي وقت ومهما كان الزمن ضيقاً، إلا أن الكويت مبدعة دوماً، وتابعت: بالرغم من خروج الأزرق، إلا أن الكويت حققت مكاسب عديدة، بالعودة أولاً للعب الدولي، والحضور الكثيف للجماهير في المباريات الثلاث، والتي ساهمت في نجاح البطولة، وأيضاً تأكيدها على أنها جاهزة لاستضافة أي محفل في أي وقت، ومشاركتنا لهم من أجل فرحتهم عقب رفع الإيقاف، وهذا الهدف الأسمى لنا، وسنعمل على التعاون مع الاتحاد الكويتي في جانب تطوير كرة قدم السيدات.

زاكيروني: فاعلية الهجوم مفتاح النهائي

يعكف الإيطالي البرتو زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني على تكثيف العمل الفني، لتجهيز منتخبنا قبل لقاء العراق في الدور نصف النهائي لبطولة «خليجي 23»، من أجل اجتياز تلك المحطة المهمة والوصول إلى المباراة النهائية، ليستعيد الفريق ذاكرة نهائي العاصمة أبوظبي والمنامة العاصمة البحرينية، ولكن الوصول إلى منصات التتويج يلزمه جهد مضاعف وتركيز عال من الجميع.

المرحلة الأولى

يقول زاكيروني: بعد انتهاء المرحلة الأولى من منافسات خليجي 23 لا بد من التوقف برهة لتقييم الأمور واستعادة نشاط اللاعبين، لذلك كانت هناك راحة، صحيح قصيرة للغاية ولكنها مفيدة، ثم العودة للمران بمعنويات أكبر وثقة أفضل، وأمامي متسع من الوقت لتدارك بعض السلبيات التي ظهرت في المرحلة الأولى من عمر التصفيات، حيث أسعى لرفع معدل اللياقة البدنية لبعض اللاعبين خاصة العائدين من الإصابة، لأن الأدوار النهائية عادة تتطلب لياقة عالية وجاهزية كبيرة حتى يصل اللاعبون إلى مستوى طيب يمنحهم الفرصة للظهور المتميز خلال تلك المباريات.

التحدي الثاني

أما التحدي الثاني فهو تنشيط الشق الهجومي وزيادة فاعليته، من خلال تجهيز المهاجمين على قدر المستطاع خاصة العائدين من الإصابة مثل أحمد خليل، وإسماعيل الحمادي، ولا شك في أن استعادة هؤلاء لمستواهم من شأنه أن يرتقي من العمل الهجومي لكونهم أعمدة رئيسة بصفوف الأبيض. وعن تعدد الإصابة بالفريق خلال الأيام الماضية يقول زاكيروني: الإصابة قدر وعلينا التعامل معها بواقعية، خسرنا جهد محمد فوزي ونأمل أن يستعيد عموري شفاءه خلال الأيام المقبلة، وأن يعود عجب من مرضه بالحمي، وعموماً أعمل على إيجاد بدائل لأية حالات إصابة لأننا في مرحلة حاسمة الآن من عمر المنافسات.

قراءة

وعن قراءته لمنتخب العراق يقول الإيطالي زاكيروني، المنتخب العراقي من المنتخبات القوية التي ظهرت بمستوى متميز خلال الدور الأول، وإذا كنا تقابلنا ودياً قبل انطلاقة منافسات كأس الخليج، فالمنافسات الرسمية تختلف تماماً، عموماً لقد شاهدت مباريات عدة للمنتخب العراقي خلال الساعات الماضية، وأتمنى أن نوفق في الاستعداد للمباراة والتعامل معها سعياً للخروج بنتيجة إيجابية تسهم في تأهلنا للمباراة النهائية.

تحديد مواعيد نصف النهائي

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الخليج 23، عن موعد مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة رسمياً، والمقرر مساء بعد غد الثلاثاء، حيث تم تقديم توقيت بدء المباراتين.

ستكون مباراة المنتخبين العُماني والبحريني في السادسة والربع من مساء بعد غد بتوقيت الإمارات، بدلاً من السادسة والنصف كما كان معلناً من قبل.

فيما تم تقديم موعد مباراة منتخبنا الوطني ونظيره المنتخب العراقي إلى التاسعة والنصف، بدلاً من العاشرة.

الجدير بالذكر، أنه في حالة انتهاء الوقت الرسمي للمباراتين بالتعادل، سيكون هناك وقت إضافي على شوطين، وفي حال استمرار التعادل، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، لتحديد الفريق الفائز.

4 أطقم تحكيمية تكمل المشوار

اختارت لجنة الحكام في اللجنة المنظمة لـ«خليجي 23»، أربعة أطقم تحكيمية لإدارة مباراتي الدور قبل النهائي والنهائي يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين.

من الأطقم الأربعة كل من الطاقم الأوزبكي والسيريلانكي والكويتي، إلى جانب حكم الساحة البحريني علي السماهيجي.

وجهت اللجنة الشكر إلى باقي الحكام الذين شاركوا في إدارة المباريات السابقة للبطولة، بعدما تم اختيار الأطقم الأربعة ليكونوا محايدين، ومنهم الطاقمان الأوزبكي والسيريلانكي المرشحان من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

سفير الإمارات يقيم حفل غداء للبعثة

يقيم سفير الدولة في الكويت رحمة حسين الزعابي حفل غداء على شرف أعضاء البعثة الإدارية للمنتخب الوطني، برئاسة المهندس مروان بن غليطة. وقد وجّه السفير الدعوة كذلك إلى أعضاء البعثة الإعلامية المصاحبة للمنتخب. يُذكر أن السفير الزعابي يوجد بشكل دائم مع البعثة، ويسهم في تسهيل مهمة البعثة، كما يحرص بشكل دائم على حضور تدريبات المنتخب، لتحفيز اللاعبين وزيادة جهدهم خلال منافسات البطولة.

ووجه محمد بن هزام الشكر لسفارة الدولة في الكويت وخص بالشكر السفير رحمة حسين الزعابي، نظير الأدوار الكبيرة التي قدموها مع توفير كل شيء، وبصراحة عندما وصل الوفد وجدنا كل شيء جاهزاً، ووفروا لنا كل المطلوب.

لاعبو اليمن يغادرون الكويت

غادر 3 لاعبين من المنتخب اليمني مساء أمس وهم أحمد السروري وعبدالواسع المطري ومحسن محمد بسبب احترافهم مع الأندية التي يلعبون في صفوفها خارج اليمن. وكان أول المغادرين اللاعب عبدالواسع المطري محترف نادي العروبة العُماني واللاعب محسن محمد محترف نادي المضيبي العُماني. وكان آخر المغادرين اللاعب أحمد السروري الذي يلعب في الدوري البرازيلي. وتغادر بعثة المنتخب اليمني اليوم بعد الخروج من بطولة كأس الخليج «خليجي 23» بلا فوز في الجولات الثلاث من الدور الأول للبطولة، لعل آخرها الخسارة بثلاثية من منتخب العراق مقابل لا شيء في ختام الدور الأول.

بن هزام: الأبيض في تصاعد ومتفائلون

أكد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام أن مشاركة الأبيض تأتي لتحقيق أهداف يعلمها الجميع بداية من مشاركة الكويت فرحتها بعودة الكرة، بعد رفع الاتحاد الكويتي الحظر عنها، وأضاف: وهذا في حد ذاته يعتبر عرساً للكرة الكويتية، وثانياً حرصنا على المشاركة لإنجاح هذه البطولة الغالية على نفوسنا كوننا خليجيين، وثالثاً نتعامل مع بطولة كأس الخليج كونها محطة مهمة من محطات إعداد منتخبنا لكأس آسيا.

وبخصوص انتهاء المرحلة الأولى وتأهل الأبيض، قال بن هزام: الكل يعلم أن الأبيض لعب 3 مباريات وبحمد الله لم يتعرض لخسارة وأنهى الدور الأول بشباك نظيفة، وهذا في حد ذاته يؤكد لنا أن المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح، ولم يدخل مرمى الأبيض هدف في 270 دقيقة، والأهم من ذلك أن الكل لمس تحسن الأداء وتصاعد المستوى من مباراة لأخرى وثقتنا كبيرة بالمنتخب ولا شك في أن الأبيض قادر على المنافسة، وسيكون جاهزاً لمباراة الدور نصف النهائي مع العراق. وأثنى بن هزام على الحضور المميز للجمهور الإماراتي في الكويت.

مقتل مشجع واصابة 19 في احتفالات العراق

قتل شخص وأصيب 19 آخرون بسبب إطلاق النار العشوائي بمناسبة فوز المنتخب العراقي على نظيره اليمني مساء أول من أمس وتأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج. وأصدرت دائرة صحة الرصافة في بغداد بياناً أكدت فيه مقتل شخص وإصابة 19 آخرين وجاء فيه: «إطلاق النار العشوائي تسبب بمقتل شخص وإصابة 19 اخرين، والجرحى نقلوا الى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، فيما نقلت جثة القتيل الى الطب العدلي».

وأعلن وزير الداخلية قاسم الأعرجي اعتقال خمسة من مطلقي العيارات النارية في العاصمة بغداد، مشيراً إلى إيداعهم في التوقيف تمهيداً لعرضهم أمام القاضي. وأكدت وزارة الداخلية أن هؤلاء المعتقلين توزعوا بواقع شخصين من حي العامل واثنين اخرين من الزعفرانية، مشيرة الى انه «تم اعتقال ثلاثة أشخاص من مناطق الكرادة وبغداد الجديدة والمشتل».

علي مبخوت: تدارك السلبيات لاجتياز العراق

أشار مهاجم منتخبنا الوطني علي مبخوت إلى أن الهدف الآن هو تصحيح الأمور الفنية ومعالجتها قبل ملاقاة العراق في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج الثالثة عشرة، مع السعي لترجمة الفرص لأهداف، والاستفادة من أنصاف الفرص لأنها مباراة هامة ونطمح عبرها إلى تحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية.

المهم

وقال مبخوت إن المهم في هذه الفترة هو الوصول إلى نصف النهائي، بعيداً عن مسألة المستوى والأداء كون الفريق ما زال بحاجة للمزيد من الوقت حتى يعتاد الخطة وتنسجم المجموعة بشكل أكبر، مبيناً: أطمح دوماً لمعالجة الأخطاء الخاصة بي والاستفادة من كل مباراة، وسأعمل على تحقيق ظهور أفضل أمام العراق من أجل إسعاد الجماهير الإماراتية التي ساندتنا بكل قوة وتواجدت بكثافة في المباريات الثلاث السابقة ونتمنى رؤيتهم بشكل أكبر مساء الثلاثاء.

وأضاف: ليس المهم من يسجل سواء أنا أو زميلي أحمد خليل، بل المهم أن نعود لمغازلة الشباك، بعدما حققنا معدلاً تهديفياً غير مرض بالنسبة لنا كمهاجمين في المنتخب، خلال مباريات المرحلة الأولى، وقال مبخوت إن معنويات اللاعبين عالية والطموح كبير لاجتياز المرحلة المهمة المقبلة.

تحفيز

من جهة أخرى، أوضح المهاجم الشاب أحمد العطاس أن ثناء رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة على إمكاناته وقدراته في التصريحات الإعلامية أمس الأول، يعد دافعاً وحافزاً له من أجل تقديم أفضل الجهود مستقبلاً وسعياً لتحقيق الفائدة المرجوة، وأفاد: كلاعبين شباب نطمح للاستفادة من لاعبي الخبرة في المنتخب، نلعب بجوار مهاجمين مميزين في القارة الآسيوية مثل علي مبخوت وأحمد خليل، وعلينا التركيز قدر الإمكان حالياً ومن بعدها السعي للعب أكبر عدد من الدقائق في أنديتنا حتى نكون خير رافد للفريق والجيل الحالي.

وقال العطاس إن مباراة العراق مهمة وقوية ونسعى إلى تحقيق الفوز بنتيجتها بعد أن نتدارك السلبيات التي ظهرت على الأداء خلال المباريات الماضية، وقال إن معنويات الجميع مرتفعة ولديهم عزيمة قوية للفوز في تلك المباراة.

صالح: الانضمام للأبيض شرف

في أول ظهور له مع المنتخب الوطني في العاصمة الكويتية بعد استدعائه ليحل بديلاً لمحمد فوزي الذي تعرض للإصابة، عبر الحسن صالح لاعب الشارقة انه سعيد باختيار المدرب زاكيروني والانضمام إلى المنتخب في تلك الفترة المهمة، وقل هذا شرف كبير اسعد به وأتمنى أن أساهم مع زملائي في مواصلة تحقيق الفرحة لتلك الجماهير الوفية التي تدعم الفريق بكل قوة.

وقال الحسن صالح إن المنتخب حقق هدفاً مهماً بالتأهل إلى الدور الثاني للبطولة، والآن دخلنا مرحلة مهمة من عمر التصفيات تتطلب زيادة التركيز والسعي لنتدارك الأخطاء من اجل العمل على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، وقال الحمد لله المعنويات مرتفعة والكل يستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقه، وان الجميع سيبذل اقصى جهد من اجل تحقيق الفوز والتأهل الى المباراة النهائية.

منتخبنا بالقميص الأحمر أمام العراق

تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخبنا أمام العراق في الدور نصف النهائي لبطولة «خليجي 23» على ارتداء منتخبنا للقميص الأحمر، فيما يرتدي المنتخب العراقي القميص الأبيض، وستقام المباراة عند الثامنة والنصف بتوقيت الكويت التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، وستقام المباراة على ملعب استاد جابر الدولي، كما تم الاتفاق على عدد من الأمور الإدارية المتعلقة بالمباراة، وشهد الاجتماع عبيد هبيطة مدير المنتخب، وعبدالقادر حسن مدير العلاقات العامة وسالم النقبي المنسق الإعلامي وحسن فهد سكرتير لجنة المنتخبات.