علي آل خليفة:حلم البطولة يراودنا

حرصت قناة أبوظبي الرياضية على إجراء لقاء مع الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، أكد فيه أن المشوار طويل لتحقيق اللقب والتركيز حالياً على مباراة نصف النهائي أمام عُمان، مشيراً إلى أن حلم البطولة يراود كل بحريني.

وأرجع الشيخ علي آل خليفة النجاح الذي حققه منتخب بلاده حتى الآن لعدة عوامل من بينها وجود إعلام وطني يدعم المنتخب ووجود جنود مجهولين يعملون خلف الكواليس وجمهور ويحرص جزء منه على الحضور للكويت ومساندة المنتخب بمبادرة من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وقال رئيس الاتحاد البحريني إن هدفهم الذهاب أبعد من نصف النهائي وكسر الحاجز الذي عاند المنتخب خلال 12 سنة هي الفترة التي عمل فيها في الاتحاد وظل فيها المنتخب البحريني يصل للدور نصف النهائي عدة مرات ويتوقف في هذه المحطة.

وكان الأحمر البحريني قد نجح في إثبات قدرته على المنافسة، على الرغم من أن الترشحات قبل البطولة لم تكن لصالحه، ولكن كعادة الأحمر فإنه يثبت دائماً أنه من أفضل وأكبر المنتخبات في القارة الآسيوية، ومن منتخبات النخبة في العرس الخليجي.

ونجح الأحمر في تفادي الخسارة خلال المرحلة الأولى من البطولة، حيث تعادل في مباراته الأولى أمام العراق بعد أن كان متقدماً حتى قبل النهاية بدقيقتين ونجح في تحقيق انتصار مهم جداً على منتخب اليمن قبل أن يتعادل في مباراته الثالثة، ويضمن المركز الثاني في المجموعة الثانية، ليتجه لمواجهة شقيقه العُماني في نصف النهائي بعد غدٍ.

وارتفعت الثقة لدى عناصر المنتخب الأحمر، بعد النجاح في التأهل إلى نصف النهائي، وبات الجميع في معسكر البحرين مستعداً لخوض غمار نصف النهائي سعياً إلى المباراة النهائية بحثاً عن أول ألقاب الأحمر في العرس الخليجي.