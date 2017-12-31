استديوهات التحليل تنبض فرحاً بتأهل البحرين

شكل تأهل المنتخب البحريني للدور نصف النهائي لوحة الفرح في خليجي 23 ورسم البسمة في الوجوه من خلال ردود الفعل في استديوهات التحليل والبرامج الخاصة بالبطولة، وكان التأهل في حد ذاته أشبه بالبطولة، كما عبر بذلك النجم البحريني حمد الرويعي عضو فريق برنامج «منصة الخليج» في قناة دبي الرياضية، حيث ذكر الرويعي أن المنتخب البحريني وجد نفسه في موقف «نكون أو لا نكون» في المباراة الأخيرة التي كانت تحدياً من نوع خاص، نجح في اجتيازه بجدارة ليفرح الجميع بتأهله الغالي.

ضيف رفيع المستوى

واستضاف برنامج «الفريق التاسع» بقناة أبوظبي الرياضية الشيخ خالد بن سلمان، نائب رئيس اتحاد الكرة البحريني، للتعليق على مشهد الفرح الكبير والإجابة على بعض الأسئلة، وعبر الشيخ خالد بن سلمان عن سعادته الكبيرة بكسبهم للتحدي والوصول للدور نصف النهائي، وقال إن حضور الجمهور البحريني بالطائرات الخاصة وعبر الطريق البري، زاد من حجم المسؤولية على اللاعبين وربما شكل ضغطاً كبيراً على جميع أفراد الوفد البحريني، فلم يكن هناك أحد يقبل بعودة هذا الجمهور الوفي حزيناً من الكويت.

وقال الشيخ خالد آل خليفة، إن حضور الجمهور البحريني بهذه الكثافة للكويت، جزء من مبادرات ومساندة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مشيراً إلى أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ظل متابعاً لكل صغيرة وكبيرة وحريص على تقديم كافة أشكال الدعم للمنتخب.

وكشف الشيخ خالد آل خليفة عن مخاطبة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للاعبين قبل ساعات من المباراة، عبر الفيديو من مقر إقامته في الإمارات، وكانت كلماته مؤثرة للغاية في نفوس اللاعبين وكانت دافعاً معنوياً كبيراً للتغلب على أي صعوبات في المباراة.

وتحدث الشيخ خالد بن سلمان في أكثر من موضوع من بينه عقد المدرب الحالي التشيكي ميروسلاف سوكوب، حيث أوضح أن عقد المدرب ينتهي في يوليو من العام المقبل وأن الاتحاد البحريني لديه الرغبة في تجديد التعاقد مع ميروسلاف حتى بطولة آسيا 2019 في الإمارات.

ذكريات مع نور صبري

وعاد الشيخ خالد بن سلمان بذاكرته للنسخة 21 في البحرين 2013 التي أحرز فيها اللقب «الأبيض الإماراتي» وخرج المنتخب البحريني فيها من الدور نصف النهائي على يد العراق، جاء ذلك خلال حديث ودي بينه وبين عضو فريق البرنامج الكابتن نور صبري حارس المنتخب العراقي في تلك البطولة، فقال الشيخ خالد بن سلمان إنه لن ينسى تلك البطولة ولن ينسى نور صبري الذي تسبب في خروج البحرين وتأهل منتخبه بعد أن حسمت النتيجة بركلات الترجيح.

وحكى الشيخ خالد بن سلمان الذي لم يكن حينها ضمن تشكيل اتحاد الكرة البحريني، عن تحسب المنتخب البحريني لركلات الترجيح، وتم تخصيص أشخاص للذهاب لتمرين منتخب العراق قبل المباراة في ملعب النجمة ليتعرفوا على طريقة تسديدهم لركلات الترجيح في التمرين، وكانت المفاجأة في المباراة أن اللاعبين العراقيين ظلوا يسددون الركلات على عكس الزوايا التي يسددون فيها في التمرين، ثم أسهم تألق نور صبري في إكمال فوز العراق الذي خسر بعد ذلك من منتخبنا في النهائي 1-2.

دموع الزاودي

لم يتمالك المحلل البحريني رياض الزاودي نفسه في برنامج «الفريق التاسع» لدى استعراض تقرير عن تأهل منتخب بلاده مع إحدى الأغاني الوطنية، حيث سالت دموعه ولم يستطع التعليق إلا بعد دقائق، وتم تداول مقطع «فيديو» للزاودي مع التقرير الذي عرضته قناة أبوظبي الرياضية بشكل كثيف بعد البرنامج الذي انتهى في الساعات الأولى من الفجر.