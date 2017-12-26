مطر ينتظم في تدريبات الوحدة

انتظم إسماعيل مطر في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، بعد تعافيه من الإصابة بشرخ في ساق القدم اليسرى، والتي كان تعرض لها في مباراة شباب الأهلي- دبي والوحدة في الجولة السادسة من الدوري أكتوبر الماضي وغيبته عن الملاعب لمدة شهرين.

وأنهى مطر برنامج التأهيل تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي، محمد الجندي، وخضع بالفترة الماضية لتدريبات منفردة، وانضم بعدها للتدريبات الجماعية، وتبدو احتمالات عودته لقائمة الفريق في مباراة العين ،في ربع نهائي كأس الخليج العربي واردة، وبحسب رؤية المدير الفني أو يتم منحه مزيداً من الوقت لتجهيزه فنياً وبدنياً. ويواصل المدافع الشاب أحمد راشد برنامج التأهيل للتعافي من إصابة الركبة.

كما عاد للتدريبات محمد سالم ، والذي غاب عن مباراة الإمارات الأخيرة بسبب إصابة عضلية. واستأنف الوحدة تدريباته أمس على فترتين في إطار تحضيراته لمواجهة العين ،ومن المقرر أن يواصل مرانه باستاد آل نهيان على ان ينتقل عقب مباراة العين إلى ملاعب أكاديمية الكرة لبدء أعمال تطوير استاد آل نهيان استعداداً لاستضافة (كأس آسيا 2019).