«التحريات» بطل سباعيّات شرطة دبي

فاز فريق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بكأس سباعيات شرطة دبي لكرة القدم بعد تغلبه على فريق أمن المواصلات 1 - 0 في المباراة النهائية. أقيمت البطولة على ملعب نادي الضباط في القرهود، تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي،

وقام العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، يرافقه العقيد علي خلفان المنصوري، مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بتوزيع الميداليات الذهبية والميداليات الفضية والميداليات البرونزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى فضلاً عن منح جائزة لهدّاف البطولة وأفضل حارس مرمى وكأس الفريق المثالي.

حضر المباراة الختامية العقيد عبيد سعيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات، والعقيد حارب الشامسي مدير إدارة الفعاليات بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومشرف البطولة الملازم راشد المر، من إدارة الشؤون الرياضية قسم الأنشطة والبرامج الداخلية.

وأوضح العقيد علي خلفان المنصوري أن البطولة تأتي ضمن خطة النشاط الداخلي الرياضي لقسم الأنشطة والبرامج الداخلية في إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وقال :شرطة دبي لا تألو جهداً من أجل تطويع الرياضة بالشكل الأمثل من أجل خدمة الرياضة والرياضيين، مؤكداً أهمية مثل هذه البطولات التي تقيمها شرطة دبي سنوياً، لما لها من دور حيوي في رفع اللياقة البدنية وروح التنافس بين منتسبي شرطة دبي وتشجيع الروح الرياضية ومواكبة توجهات القيادة لجعل اللياقة أسلوب حياة.