البحرين والعراق.. أسود الرافدين ينجو من فخ الأحمر

أفلت المنتخب العراقي من الهزيمة أمام نظيره البحريني وتعادل معه 1 / 1 في مواجهة مثيرة جمعت المنتخبين أمس على ملعب استاد الكويت، ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين لكرة القدم (خليجي 23) المقامة بالكويت.

وظل التعادل السلبي قائماً طوال 78 دقيقة، ثم افتتح جمال راشد التسجيل للبحرين، لكن البديل مهند عبد الرحيم كرار خطف هدف التعادل للعراق في الدقيقة 88، ليحصد كل من الفريقين نقطة واحدة في المجموعة الثانية التي تصدرها المنتخب القطري بفوزه اليوم على نظيره اليمني 4 / صفر.

يعد التعادل بين المنتخبين البحريني والعراقي أمس، هو الثالث في تاريخ مواجهاته مع نظيره منتخب العراق طوال تاريخهما الطويل في بطولات كأس الخليج لكرة القدم.

ولم يفلح أي من المنتخبين في زيادة غلته من الانتصارات، ليحافظ المنتخب العراقي على تفوقه التاريخي في عدد مرات الفوز، إذ التقى المنتخبين، بمباراة أمس، في 10 مباريات، وحقق المنتخب العراقي الفوز في 6 مباريات، ومنها مباراة بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية المباراة بالتعادل، والمنتخب البحريني فوز وحيد، وتعادلا في 3 مباريات.

وتم إلغاء مباراتين الأولى في خليجي 6 عام 1982، والثانية في خليجي 10 عام 1990، بسبب انسحاب منتخب العراق احتجاجاً على التحكيم.

أهداف

ورفع كل من المنتخبين العراقي والبحريني بتعادلهما أمس، بهدف مقابل هدف، رصيد كل منهما في شباك الآخر، ليرفع «أسود الرافدين» رصيدهم من الأهداف في مواجهات الفريقين طوال تاريخ مسابقات كأس الخليج، إلى 17 هدفاً.

ورفع منتخب البحرين رصيده التهديفي إلى 9 أهداف، وجاءت أهداف المنتخب البحريني عن طريق 9 لاعبين، أما أهداف العراق فجاءت عبر عدد من اللاعبين، أبرزهم حسين سعيد بـ3 أهداف، وهوار ملا محمد، ويونس محمود وعلاء عبد الزهرة، بهدفين لكل منها.

وسجلت البحرين 3 أهداف من ركلات جزاء، وأحرزت العراق هدفين من ركلات جزاء، وأكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين، كان لمصلحة العراق، كان بنتيجة 4-0 في خليجي 5 عام 1979، التي أقيمت في العراق.