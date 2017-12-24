«منصة الخليج» تصطاد المدرب الأشهر

كشفت الفضائيات الخليجية منذ اليوم الأول لانطلاقة خليجي 23، عن ثمرة استعداداتها للبطولة من خلال البرامج المتنوعة لساعات طويلة، وكان من أبرز هذه البرامج «منصة الخليج» في قناة دبي الرياضية، ونجح البرنامج في أول حلقاته في تقديم سبق إعلامي مميز من خلال لقاء خاص بأشهر المدربين في البطولة، الإيطالي البرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخبنا الوطني حينما التقاه الزميل حسني زقزوق في وقت متأخر من الليل بعد انتهاء مباراة منتخبنا مع عمان.

حديث الواثق

تحدث زاكيروني في هذا اللقاء، على طريقة المدربين الكبار حيث رفض الحديث عن غياب لاعبين أساسيين أو غيرهم وذكر أن المنتخب بمن حضر والمشاركة للاعب الأكثر جاهزية، وقال زاكيروني إن مواجهة عمان ليست الأولى بالنسبة له، فهناك 3 مباريات سبقتها ويقصد التجارب الودية وخلال الـ 4 مباريات التي أشرف فيها على المنتخب حتى الآن لم يستقبل مرمى المنتخب أي هدف، واعتبر زايكروني هذه الميزة الرقمية، شيئاً إيجابياً يدل على تميز المنتخب في الناحية الدفاعية.

منافس جيد

وتحدث زاكيروني عن منافسه في المباراة الأولى منتخب عمان، فقال إن المنتخب العماني لم يكن منافساً جديداً بالنسبة له، فقد التقاه مرتين من قبل خلال فترة توليه تدريب اليابان.

ورفض زاكيروني الحديث عن ترشيحات من يفوز باللقب سواء بالنسبة لمنتخب الإمارات أو أي منتخب آخر، وقال بصريح العبارة انه يتعامل مع البطولة بـ «القطعة» وخطوة ثم خطوة، وذكر انه لم يشاهد المباراة الأولى في مجموعته بين السعودية والكويت نظراً لتحركه مع المنتخب من الفندق إلى الملعب لخوض مباراة عمان، ولكنه أفصح عن وجهة نظره في النتيجة فقال إن السعودية حققت فوزاً تاريخياً على الكويت في الكويت وهي المرة الأولى تخسر فيها الكويت في ارضها من السعودية بعد عشرات السنين، وقال زاكيروني إن الحظوظ مفتوحة لكل المنتخبات ولا يمكن ترشيح منتخب بعينه منذ الآن.

وحرص زاكيروني في نهاية حديثه على التعبير عن إعجابه الشديد باستاد جابر الدولي الذي أقيمت فيه مباراتا اليوم الأول وهي المرة الأولى التي يشاهد فيها الاستاد الفخم، فقال إن استاد جابر ذكره باستاد «سان سيرو في ميلان» الذي عاش فيه مواقف خالدة وذكريات رائعة، وقال إن استاد جابر يضاهي أفخم ملاعب أوروبا.

اتفاق المنصة

وعلق فريق «منصة الخليج» بقيادة مقدم البرنامج الزميل عدنان الحمادي وأعضاء الفريق محمد مطر غراب وصالح الداوود وحمد الرويعي ورشيد جابر وعبد الله وبران ومبارك غانم على حديث زاكيروني واتفقت الآراء على حقيقة تميز المنتخب الإماراتي في الناحية الدفاعية، ليس فقط في مباراة عمان، بل في التجارب الودية التي خاضها المنتخب قبل البطولة وأهمها مباراة العراق، وأرجع فريق البرنامج هذا التميز للمدرسة الإيطالية التي يعتبر زاكيروني عنواناً لها.