88 % اعتراف «فيفا» بخليجي «23» يشعلها

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

وافق 88% من المشاركين في استطلاع «البيان» مع ما طرحته من تساؤل مفاده:«اعتراف» فيفا«بخليجي» 23«يزيد من حماس المنتخبات لنيل لقبها؟.» حيث جاءت إجابة النسبة المذكورة بنعم، وذلك في استطلاع الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، مقابل 12% قالوا لا، ولم تختلف النسب كثيراً في استطلاع «البيان» على حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حيث اتفق 84% من المشاركين على أن اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم بخليجي «23» المقام حالياً بالكويت يشعل حماس المنتخبات المشاركة لنيل لقبها في حين رفض 16% تلك المقولة، وفي نتائج الاستطلاع على «تويتر»، أيد 80% الفكرة، مقابل 20% رفضوها.