«خليجي 23» يتصدر «تويتر» في الإمارات والكويت

تصدر خليجي «23»، المقام حالياً بالكويت «تريند» شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» في الإمارات والكويت، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وكان هاشتاق «خليجي 23»، تصدر «تريند» تويتر، قبيل انطلاق حفل افتتاح البطولة أول أمس، والذي شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور الخليجي على «تويتر»، حيث تبادل المغردون التهاني بعودة الكرة للكويت، ورفع الحظر عنها، بعد ما يقارب العامين من الإيقاف، واستمر التفاعل بعد ذلك مع المباراة الافتتاحية التي جمعت الكويت والسعودية، ولقاء منتخبنا وعمان.

وفي السياق نفسه، انهالت التغريدات التي تهنئ «الأبيض» بفوزه على نظيره العماني بهدف نظيف في افتتاح البطولة، والمنتخب السعودي بفوزه على نظيره الكويتي بنتيجة 2 - 1، وغرد عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: «مبروك لمنتخبي الإمارات والسعودية، البداية مهمة، وبطولة كأس الخليج بطولة ثلاث نقاط، القادم أفضل إن شاء الله، بأريحية الفوز الأول، تغييرات بسيطة، والأداء سيكون أفضل، خاصة بخط الوسط لمساعدة الهجوم».

بدايات صعبة

وغرد لاعب العين السابق، سلطان راشد، قائلاً: «كل البدايات صعبة في بطولات الخليج، لا تنتظروا مستوى كبيراً، المهم دائماً النتيجة الإيجابية، شكراً للمنتخب ومبروك وهارد لك عمان».

وغرد القطب الوصلاوي الدكتور علي العامري: «تقييمي لأداء منتخب الإمارات ممتاز، وأدى خط الظهر والوسط عملاً ممتازاً بثقة عالية، حسب خطة المدرب، وباقي تدعيم الهجوم بقناص آخر بجانب مبخوت، مثل أحمد خليل، إذا كان جاهزاً، وسيظهر المنتخب كامل الخطوط».

تطوير

وعلق عادل درويش المدير الإعلامي السابق بنادي الوصل، قائلاً: «الحمد لله، الموضوع يحتاج وقت، وعناصر المنتخب تحتاج لتطوير حتى تنفذ الأسلوب المعتاد الذي يهواه المدرب، المنتخب العُماني كان أخطر وأكثر تنظيماً، صعب تحدد شكل منتخبنا إذا هاجم أو دافع، لكن بنرجع ونقول النقاط الثلاث مهمة والقادم أصعب».

مباراة للتاريخ

وغرد الإعلامي السعودي بتال القوس، تعليقاً على فوز الأخضر السعودي على نظيره الكويتي قائلاً: «مباراة للتاريخ، أول منتخب سعودي أول يهزم الأزرق على أرضه، شكراً للأخضر».