«أم علي»: أبنائي اللاعبون سيسعدوننا باللقب الغالي

وجه المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة بتوفير كل المتطلبات الخاصة بالوالدة «أم علي» أكبر مشجعة إماراتية تساند المنتخب في ( خليجي 23) وضمان تواجدها بشكل مريح خلال البطولة.

جاء ذلك خلال لقائه بها أثناء مباراة منتخبنا مع عمان بحضور سعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة ، وأمل بوشلاخ، عضو المجلس وبن هزام الأمين العام للاتحاد حيث تواجدت «أم علي» على كرسي متحرك متحدية المرض، وظلت تشجع المنتخب من خلف مكان جلوس الطاقم الفني .

وعبرت أم علي عن سعادتها بحفاوة الاستقبال من إدارة الاتحاد واللاعبين الذين حرصوا على السلام عليها، وقالت «سعدت بالفوز على عمان، وأتمنى من أبنائي اللاعبين أن يسعدونا مثلما سبق واسعدونا في الإمارات والبحرين باللقب الغالي». وأضافت: «نثق أن لاعبينا لن يخذلونا وسيظهرون بمستوى طيب أمام السعودية والذي يعتبر بوابة العبور للدور الثاني».