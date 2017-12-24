هو شخصية بما لديها من علم وثقافة.. ثرية

قطب من أقطاب الرياضة الخليجية والعربية

رمز من رموزها العتيدة، ومصدر فخر لما له من أفكار متفردة أبية.

موهوب بفطرته .. رياضي وعسكري.. قاض وشاعر.. وزير وإعلامي، ومؤلف للقصائد الشعبية.

موسوعة متكاملة..عايَش كل بطولات العرب والدورات الخليجية.

شاهد عيان على ما فيها من منافسات عبر السنين.

يتقن فن الغوص في بطون القوافي، وله في بحور الشعر - دواوين.

خاض العمل الإعلامي وقدم العديد من البرامج التلفزيونية.

ولد في مدينة المحرق عام 1939، وانتقل بعدها للعيش في مدينة الرفاع التي شهدت مسيرته العلمية والرياضية.

منذ نشأته، اعتاد على كلمة الحق، اتخذ من الوضوح منهجاً، فلم يلجأ يوماً إلى التورية، ولا إلى التبرير بحجج واهية.

تجاربه العملية، مكنته من إتقان التعامل مع الإعلام، أدرك مبكراً أهمية التواصل مع وسائله لغلق أبواب الاستنتاجات والأخبار المجهلة.

أينما وجد.. تكون للصراحة عنوان، ويكون للتصريح مكانة وكيان.

إنه الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة الذي تخرج في كلية حقوق جامعة عين شمس عام 1963، وعاد ليعمل قاضياً في محاكم البحرين، قبل أن ينتقل إلى الحرس الوطني مستشاراً قانونياً ثم نائباً للقائد العام بقوة دفاع البحرين فوكيلاً لوزارة الدفاع، بعدها عين وكيلاً لوزارة الإعلام، ورئيساً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

رياضياً.. تولى رئاسة المؤسسة العامة للشباب والرياضة عام 1988 بدرجة وزير، وترأس نادي البحرين الرياضي بالمحرق، والاتحاد البحريني لكرة القدم، واللجنة الأولمبية البحرينية، ونائباً لرئيس الاتحاد العربي للألعاب الرياضية، والاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيساً للجنة الإعلامية بالاتحادين، وعضو بلجنة التحكيم الدولية باللجنة الأولمبية الدولية، ونائب لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي لغرب آسيا.

في الجوانب الأخرى.. هو عضو مؤسس لجمعية الشعر الشعبي، له دواوين عدة أشهرها «مشوار العمر»، ورائد في كتابة القصيدة الشعبية التي كانت رافداً لنجاح الأغنية البحرينية.

إنه رجل تفانى في العطاء، فأحبه الجميع، وكان وما زال، واحداً من أبرز الأسماء في بطولات أهل الخليج الكروية.