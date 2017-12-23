الإمارات- عُمان «الأبيض» .. بداية السعادة

بهدف من ضربة جزاء في وسط الشوط الأول، اجتاز المنتخب الإماراتي لكرة القدم عقبة صعبة للغاية، في بداية مسيرته بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 23) المقامة حالياً في الكويت، وتغلب على نظيره العماني 1 - صفر أمس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وانتزع المنتخب الإماراتي أول ثلاث نقاط له في البطولة، واحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف نظيره السعودي، الذي افتتح فعاليات البطولة بالفوز على نظيره الكويتي 2 - 1 أمس.وأنهى المنتخب الإماراتي (الأبيض) الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله المهاجم الخطير علي مبخوت من ضربة جزاء حصل عليها في الدقيقة 27 ونفذها بنفسه في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، باءت جميع محاولات المنتخب العماني (الأحمر) في تسجيل هدف التعادل رغم الفرص الخطيرة التي سنحت له، فيما عاند الحظ المنتخب الإماراتي أيضاً في أكثر من فرصة كانت كفيلة بزيادة رصيده من الأهداف.

وقت الهجوم

ولم يستغرق أي من الفريقين وقتاً للدخول في أجواء المباراة حيث بدأ الفريقان هجومهما المتبادل منذ الدقيقة الأولى في المباراة.

وكان المنتخب العماني أفضل نسبياً من حيث الانتشار في الملعب والخطورة الهجومية، ولكن الدفاع الإماراتي تصدى ببراعة لكل المحاولات العمانية.

كما عاند الحظ اللاعب العماني جميل اليحمدي في الدقيقة 16 ليفشل اللاعب في تسديد الكرة نحو المرمى بعدما انزلقت الكرة على قدمه وخرجت إلى ضربة مرمى.

ووضحت الانسيابية الرائعة في أداء المنتخب العماني، حيث أجاد الفريق تقديم أداء جماعي راق.وفي المقابل، فشل المنتخب الإماراتي في استغلال المهارات الفردية للاعبيه لصالح الأداء الجماعي للفريق، حيث كثرت الكرات المقطوعة والتمريرات غير المتقنة.

ورغم هذا، لم يتردد الحكم في احتساب ضربة جزاء للنجم الإماراتي علي مبخوت في الدقيقة 27 عندما تعرض للجذب من قميص اللعب داخل منطقة الجزاء.

وسدد مبخوت ضربة الجزاء بنفسه، حيث لعب الكرة بهدوء على يسار الحارس فايز الرشيدي مسجلاً هدف التقدم للأبيض الإماراتي في الدقيقة 28.

ومنح الهدف المنتخب الإماراتي دفعة معنوية هائلة ليسيطر الفريق على مجريات اللعب في الدقائق التالية.

وأهدر مبخوت فرصة ذهبية لتعزيز تقدم الفريق في الدقيقة 30 إثر تمريرة بينية متقنة من عمر عبد الرحمن (عموري) وضعت مبخوت في مواجهة الرشيدي، لكن تسديدة مبخوت ذهبت خارج القائم الأيسر.

استعادة الاتزان

استعاد المنتخب العماني اتزانه تدريجياً وعاد للضغط الهجومي على منافسه، لكنه اصطدم بالدفاع الإماراتي المتكتل.

وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق الأخيرة من الشوط وفشل المنتخب الإماراتي في استغلال أكثر من فرصة لينتهي الشوط بتقدم الفريق بهدف نظيف.

وبدأ المنتخب العماني الشوط الثاني بهجوم ضاغط وشكل لاعبوه إزعاجاً مستمراً للدفاع الإماراتي ولكن الحظ عاند الفريق في أكثر من كرة.

وشكلت الهجمات المرتدة السريعة للأبيض خطورة كبيرة على الدفاع العماني وكادت تسفر عن هدف الاطمئنان.

وسجل خالد الهاجري هدفاً للمنتخب العماني في الدقيقة 78 ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ورغم الهجوم المكثف من الفريقين وخاصة من المنتخب العماني في نهاية المباراة، فشل كلاهما في هز الشباك لينتهي اللقاء بفوز ثمين للأبيض الإماراتي.

طاقم تحكيم

تولى قيادة المباراة طاقم تحكيم مكون من العراقي علي صباح، وعاونه مواطناه واثق مدلل، وأمير داوود، ورابع اسيموف عزيز من أوزبكستان، وراقب التحكيم خليفة الدوسري من البحرين.

عموري الأفضل

حصل نجم منتخبنا الوطني عمر عبد الرحمن «عموري» على جائزة أفضل لاعب في المباراة الابيض الإماراتي ونظيرة منتخب عُمان في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس الخليج «خليجي 23».

مبخوت:

مواجهة عمان لم تكن سهلة

قال لاعب منتخبنا الوطني علي مبخوت إن مباريات كأس الحليج معروفة بقوتها، وهو ما كان عليه المنتخب العماني الذي كان نداً قوياً في مواجهة أمس، أضف إلى ذلك أن مباريات البداية دائماً تكون صعبة وحساسة وتشهد بعض الارتباك والحذر، وهذا نتج عنها قلة الفرص المتاحة لكل من الفريقين في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإماراتي على نظيره العماني بهدف دون رد أحرزه علي مبخوت من ضربة جزاء.

ورفض مبخوت وصف اللقاء بالمباراة السهلة خاصة في شوطها الثاني.

وأكد أن مباراتهم المقبلة مع الأخضر السعودي لن تكون سهلة ويتطلعون لتقديم مباراة جيدة ومواصلة رحلة التميز.

«الخاتم»

يعيد فوزي إلى ستاد جابر

اضطر محمد فوزي لاعب منتخبنا الوطني إلى العودة لغرفة الملابس بعد انتهاء المباراة بسبب نسيانه خاتم الزواج.

وخرج محمد فوزي ضمن الفوج الأخير من لاعبي الأبيض إلا انه عاد بعد خروجه من منطقة الاختلاط «مكس زون» وعاد مهرولاً بسرعة إلى غرفة تبديل الملابس، حيث وجده في المكان الذي تركه فيه، كما اعتذر من الإعلاميين وأبدى استعداده لإجراء اللقاءات بعد الاطمئنان على وجود الخاتم.

وشارك محمد فوزي الذي يعتبر من لاعبي الخبرة في المباراة الأولى لمنتخبنا الوطني أمام نظيره العُماني التي انتهت لصالح الأبيض 1-0 وخرج في الشوط الثاني.

تشكيلة الفريقين

بدأ منتخبنا المباراة بتشكيلة تتكون من خالد عيسى وإسماعيل أحمد والعنزي وخليفة مبارك، ومحمد برغش ومحمد فوزي، وفي الوسط خميس إسماعيل وعلي سالمين، وفي الهجوم عموري وعلي مبخوت ومحمد عبد الرحمن.

بن غليطة وسط الجماهير

ترك المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة المقصورة الرئيسة بعد انتهاء المباراة الأولى بين الكويت والسعودية، من أجل مشاهدة مباراة منتخبنا مع عمان من المدرجات وبين الجماهير.

دعم جماهيري

حرص عدد من جماهير الأبيض على التواجد في ملعب استاد جابر الدولي من أجل مؤازرة ودعم المنتخب خلال مباراته الأولى أمام نظيره العماني، حيث حضر عدد كبير سواء بالطائرة أو عن طريق البر من أجل مشاهدة المباراة وتشجيع اللاعبين، فيما تكفل اتحاد الكرة بعدد آخر من الجماهير لتوفير الدعم اللازم للأبيض خلال تلك البطولة التي يسعى خلالها الفريق أن يكون منافساً قوياً على اللقب.