«الأخضر» الشاب يكســـب «الأزرق» العنيد في الافتتاح

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دشن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت دورة الخليج العربي في نسختها 23 في حفل ضخم ميزه الحضور الجماهيري اللافت 60 ألف متابع من داخل المدرجات التي امتلأت بالكامل وآلاف المتابعين من الخارج، ورحب سموه بضيوف الكويت والنسخة 23، ومن أبرزهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انفانتينيو.

وتميز حفل الافتتاح ببساطته وأناقته، حيث اشتمل على طوابير عرض استعراضية وكلمات الترحيب وطابور من الفرق المشاركة وأوبريت البطولة الذي جسد اللحمة الخليجية.

وألقى كلمة الافتتاح خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب كلمة الافتتاح مرحباً فيها بضيوف الكويت ومؤكداً فيها أن البطولة تجسد الوحدة الخليجية بكامل معانيها ومثمناً جهود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في رفع الإيقاف عن رياضة الكويت وجهوده الكبيرة في أن تكون النسخة 23 مميزة

ثم استعرض الروضان جهود أبناء مجلس التعاون الذين تعاقبوا على البطولات السابقة وتركوا بصمات لا تنسى واليوم ننتظر نجوماً أخرى تسطع في سماء هذه الدورة.

ترحيب

ورحب أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالمشاركين والحضور، وقال إذا كان لهذه البطولة منزلة غالية في نفوس كل الخليجيين فإن هذه النسخة بالتحديد تحتل مكاناً بارزاً في قلب الكويتيين لأنها جاءت عقب سنوات عجاف عانت فيها رياضتهم عواقب الإيقاف الدولي، تلك صفحة طويت بفضل جهود الشيخ صباح الجابر الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، الذي أسدى ونصح ووجه وأرشد، وذلل كل العقبات لتعود رياضتنا إلى سابق عهدها ولم تقف أيادي سموه البيضاء عند هذا الحد فقد تكفل بتحمل جميع تكاليفها على نفقته الخاصة في مكرمة ليست بغريبة عن سموه.

وتقدم الصالح بالشكر إلى كل من وقف إلى جانب الكويت ورياضتها لاسيما الأخوة الخليجيين الذين قاموا بدور لن تنساه الكويت أبداً، واللجنة المنظمة تعرب عن سعادتها البالغة ومعها أهل الكويت جميعاً باستضافة البطولة وإقامة طيبة لجميع الأشقاء في بلدهم الكويت.

فوز سعودي

واستهل المنتخب السعودي لكرة القدم مسيرته في النسخة الثالثة والعشرين بفوز ثمين للغاية 2 - 1 على نظيره الكويتي أمس، في المباراة الافتتاحية للبطولة ضمن فعاليات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى في الدور الأول للبطولة.

ورغم مشاركة المنتخب السعودي (الأخضر) بفريق يتكون معظمه من نجوم الصف الثاني واللاعبين الشبان، انتزع الفريق فوزاً ثميناً على أصحاب الأرض ليتصدر المجموعة مبكراً.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله سلمان المؤشر في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني، عزز البديل مختار فلاتة تقدم الأخضر بهدف ثانٍ في الدقيقة 52 ولكن البديل عبد الله البريكي سجل الهدف الأول للأزرق الكويتي في هذه النسخة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60 من أول لمسة له للكرة في المباراة بعد دقيقة واحدة من نزوله.

والفوز هو الخامس للأخضر على المنتخب الكويتي في 21 مواجهة بينهما في بطولات كأس الخليج، وذلك مقابل تسعة انتصارات للأزرق وسبعة تعادلات. وسجل الأزرق في هذه المواجهات 27 هدفاً مقابل 18 هدفاً للأخضر السعودي.