نهيان بن زايد: البطولة برهنت مكانة الإمارات موطناً للسلام

توجه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بأسمى آيات الشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، لدعمهما المتواصل لمسيرة التنمية الرياضية واهتمامهما الكبير بتطوير ورعاية الرياضة والرياضيين.

جاء ذلك عقب تتويج سموه، فريق ريال مدريد الأسباني بعد تحقيقه إنجازاً تاريخياً جديداً، حيث بات أول فريق يحافظ على لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب فوزه بالنسخة الحالية للبطولة، المقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد تغلبه على غريميو البرازيلي 1 - صفر، أمس، في المباراة النهائية على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.

حضر التتويج معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة، وجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

كما هنأ سمو الشيخ نهيان بن زايدالقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة النجاحات التنظيمية لبطولة كأس العالم للأندية، الامارات 2017، مؤكداً سموه أن ما شهدته الإمارات والعاصمة أبوظبي ومدينة العين خلال الأيام العشرة الماضية من استقبال لزوار العالم وتفاعل جماهيري كبير في كافة المباريات الثماني التي أقيمت في استادي مدينة زايد الرياضية وهزاع بن زايد، ما هو إلا تأكيد وترسيخ لمكانة الإمارات موطناً للسلام والتسامح والتقدم في العالم بعد أن غدت أرضه منصة لتلاقي الثقافات والشعوب من مختلف قارات العالم.

قيمة

وهنأ سموه إدارة نادي ريال مدريد والكادر الفني واللاعبين لفوزهم بلقب البطولة، موضحاً سموه أن مشاركة ريال مدريد في البطولة تمثل قيمة كبيرة لما له من تاريخ عريق مقترن بالإنجازات والألقاب على الصعيد العالمي. وتوجه سمو الشيخ نهيان بن زايد، بالشكر لمجتمع الإمارات ولكافة الزوار والجماهير التي قدمت للدولة خصيصاً لمتابعة مباريات البطولة ونجاحاتها الكبيرة، مبيناً سموه أن الرياضة تمثل جسراً للتواصل والتقارب والتلاقي بين شعوب العالم وترسخ رسالة السلام التي تتبناها الإمارات وقيادتها الرشيدة في نهجها الحكيم.

وأشاد سموه بالشراكة الدائمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا» والتي أسهمت بنجاح منقطع النظير للنسخة الرابعة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية، مشيداً بالأداء المشرف الذي ظهر به الجزيرة في المونديال العالمي وتمثيله التطور الكبير لكرة الإمارات أمام أعرق الفرق وأبطال قارات العالم. وفي الختام أشاد سموه باللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي وكافة أعضاء اللجنة وفرق العمل وعموم فرق المتطوعين الذين عكسوا الصور الحقيقية والمشاهد المثالية لشباب ومجتمع الإمارات.