الجزيرة رابع العالم

حقق "فخر أبوظبي" إنجازاً غير مسبوق بحصوله على المركز الرابع في قائمة ترتيب كأس العالم للأندية، على الرغم من خسارته 4/1 أمام باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاف، والذي توج بالمركز الثالث، وسجل لباتشوكا جوناثان اوريتافيسكايا ق37، وفرانكو جارا ق56، ريبيرتو روزا ق78، وانخيلو ساجال ق84، بينما سجل هدف الجزيرة الوحيد خلفان مبارك ق56.

ويعد حصول الجزيرة على المركز الرابع الاول في تاريخ النادي والكرة الإماراتية، وهو خامس فريق عربي يدخل المربع الذهبي، ويتساوى في المركز الرابع مع الأهلي المصري الذي حصد المركز الثالث 2006، والرابع 2012، والاتحاد السعودي والذي حقق ايضاً الترتيب الرابع 2005، ويبقى اعلى انجاز للأندية العربية في تاريخ المونديال للرجاء المغربي وصيف نسخة 2003.

ولم يقدم فخر أبوظبي مستواه الحقيقي امام باتشوكا حيث منى مرماه بـ 4 أهداف بخلاف الثلاث مباريات التي خاضها ممثل الامارات امام اوكلاند سيتي واوراوا الياباني وفاز في المباراتين 1/0، كما قدم مباراة ماراثونية امام ريال مدريد وخسر 2/1 مما لاقي استحسان العالم.