شباب الأهلي دبي والوصل ودبا لـ «ثمانية الكأس» وفوز النصر

فاز شباب الأهلي- دبي على ضيفه الإمارات 3 - 0 مساء أمس، في مباراتهما باستاد راشد بدبي، في ختام الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من كأس الخليج العربي لكرة القدم، سجل الأهداف الكوري الجنوبي موون شانغ وحبيب الفردان والبديل سالمين خميس في الدقائق 35، 80، 88.



رفع شباب الأهلي- دبي رصيده إلى 6 نقاط، وتاهل إلى دور الثمانية للكأس مع فريقي الوصل ودبا الفجيرة ( 7 نقاط) ، فيما تكون البطاقة الرابعة عن المجموعة بي الوحدة والإمارات.



والفوز هو الأول لفريق شباب الأهلي- دبي ، بعد غياب 8 مباريات على التوالي عن الانتصارات في بطولتي دوري والكأس، وهو الفوز الأول للفريق في الكأس، بعد 3 تعادلات.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لماجد حسن، لاعب شباب الأهلي- دبي عند الدقيقة 60، بعد غياب للإصابة.



وفي المجموعة الثانية، فاز النصر على مضيفه الظفرة 2 - 0 ، وحسم «العميد» النتيجة لصالحه بهدفي مارسيلو دا سيلفا في الدقيقة 39، وفاندرلي العائد لكشوفات الفريق في الدقيقة 89، ونزل فاندرلي في منتصف الشوط الثاني، وشهد الجزء الأخير من المباراة طرد إبراهيم سعيد مدافع الظفرة بالبطاقة الصفراء الثانية.



وبفوزه وصل النصر إلى 7 نقاط متساوياً مع فريقي العين والجزيرة، ولكنه جاء في المركز الثالث، فيما فقد الظفرة فرصة التأهل بعد تجمد رصيده في نقطة واحدة .



