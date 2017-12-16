اللجنة المنظمة تحتفي بوفود أندية البطولة

تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أقامت اللجنة المحلية العليا المنظمة حفل عشاء لكافة الفرق المشاركة والمنظمين لمنافسات النسخة الرابعة عشرة لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2017» والتي ستختتم اليوم السبت في مدينة زايد الرياضية.

وشهد الحفل الذي أقيم بفندق فيرمونت باب البحر حضور الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني وعارف حمد العواني مدير البطولة الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي ومحمد بن هزام الظاهري عضو اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة الأمين العام لاتحاد الكرة وخايمي يارزا رئيس المسابقات بالفيفا وكولن سميث مدير المسابقات وداتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، واميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد.

كما شهد الحفل حضور ممثلي الفرق المشاركة من بينهم رئيس نادي جريميو البرازيلي الذي قدم قميص فريقه أثناء الحفل لرئيس ريال مدريد الاسباني فلورنتينو بيريز، تمهيداً للقاء الفريقين في نهائي البطولة.

وتبادل الحضور الأحاديث المشتركة حول البطولة ومستوى المنافسات، كما أبدت الوفود العالمية إشادتها الكبيرة بتنظيم الإمارات لواحدة من أبرز البطولات الكروية على الصعيد الدولي.