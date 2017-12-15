«إم إم آر».. ثلاثي مرعب أرهق الخصوم

شكل الثلاثي المتألق ( إم إم آر): علي مبخوت والمغربي مبارك بوصوفة والبرازيلي رومارينهو إزعاجاً كبيراً لخط ظهر ريال مدريد، وبعد مرور عاصفة التسديدات على الحارس علي خصيف بسلام، لم يتساهل الثلاثي الهجومي في استغلال الكرات المرتدة وعبور حائط الصد الذي تكون من اشرف حكيمي، ناتشو، فاران، ومارسيلو.

وكانت كلمة السر للمتوهج رومارينهو كما يطلق عليه، ودافع عن معدله التهديفي مضيفا الهدف الثاني له في شباك «الملكي» بعدما افتتح باكورة أهدافه في شباك أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية وكان لهدفه الفضل في عبور فخر أبوظبي للمرحلة الحرجة في افتتاح المونديال، والتأهل إلى دور ربع النهائي.

والذي كان له الفضل أيضاً في صنع هدف الفوز والذي استغله الدولي علي مبخوت وسجله في شباك أوراوا الياباني، وبلغة الأرقام كان رومارينهو حاضراً في المباريات الثلاث التي خاضها الجزيرة امام أوكلاند سيتي والملكي، وصنع هدفاً في مباراة اوراوا.

أما الدولي علي مبخوت «فلم يكن محظوظاً أمام قافلة زين الدين زيدان، عندما أهدر فرصتين مهمتين الأولى في الدقيقة 20 عندما كان وجها لوجه أمام حارس الريال نافاس، وغاب عنه التوفيق وسدد بجانب القائم، والفرصة الأخيرة الذهبية عندما استلم الكرة في وضع الهجوم وبجواره المغربي مبارك بوصوفة، وتردد مبخوت في التسديد ومرر الكرة إلى بوصوفة.

والأخير سدد لكنها احتسبت تسلل وضاعت فرصة تسجيل هدف ق47، ولو استغلت هاتان الفرصتان لتغيرت الأمور كثيراً لصالح فخر أبوظبي. وبالرغم من إهدار مبخوت لفرصتين ثمينتين كان سيدخل بهما التاريخ إلا انه كان ضمن محور مثلث ضم المغربي مبارك بوصوفة، والبرازيلي رومارينهو.

في الارتداد السريع، وتشكيل خطورة على خط الريال، أما مبارك بوصوفة، فدافع عن اسمه الكروي كأحد ابرز النجوم في المنتخب المغربي وتأهل»أسود الأطلس«إلى كأس العالم 2018، ومشواره مع الجزيرة خلال الموسم الماضي، ومساعدته في إحراز لقب دوري الخليج العربي، ويعد بوصوفة احد اهم أوراق الجزيرة الرابحة في المسابقات المحلية ومونديال الأندية،.

وهو بمثابة»مايسترو«خط المنتصف ويقوم بأدوار دفاعية وصناعة اللعب والهجوم، بالإضافة إلى إتقانه للكرات الثابتة، وخلال المباريات الثلاث التي خاضهما الجزيرة في المونديال أمام اوكلاند سيتي، واوراوا والريال، كان بوصوفة يقوم بأدواره على أكمل وجه في صناعة الفرص وتشكيل عمق هجومي بجانب الثنائي علي مبخوت ورمارينهو.

احتراف

ومن جانبه أكد الدولي علي مبخوت بأن نجوم الجزيرة قدموا أداء لافتا جعلهم محط أنظار العالم، ليس فقط في المباراتين الأوليين أمام أوكلاند سيتي وأوراوا الياباني بل أمام بطل أووربا ريال مدريد، ومؤكداً أن مواهب فخر أبوظبي، لا تقف عقبات أمامهم للاحتراف خارجياً وعلى المستوى الأوروبي.

وقال مبخوت لقد نجحنا أن نصمد أمام»الملكي«على الرغم من توقع الكثيرين بأن الجزيرة سوف يخسر بعدد كبير من الأهداف، لكن حققنا المفاجأة وبادرنا بالتسجيل، وانهينا شوط المباراة الأول ونحن متقدمون، ولم يستطع المنافس التسجيل سوى في الدقيقة 81 من زمن المباراة، مشدداً على أن الجزيرة كانت أمامه فرصة ذهبية للفوز على المارد الأوروبي، ودخول التاريخ من أوسع أبوابه، لكن استطاع الخصم أن ينهي المواجهة بفارق الخبرات.

وشدد علي مبخوت على أن حارس المنتخب الوطني والجزيرة علي خصيف، انقذ الفريق من عدة أهداف محققة، ولافتاً إلى أن خصيف تألق منذ بداية المونديال ومروراً بالمواجهة الأخيرة أمام الملكي، وهذا المستوى اللافت ليس جديداً على قائد الفريق خصيف لأنه دائماً عند الوعد، ودافع عن مرماه ببسالة منذ انطلاقة المونديال.

وتمنى مبخوت عودته سريعاً من الإصابة. يذكر أن علي خصيف كان بمثابة»كابتن ماجد» وانقذ مرماه من 7 تسديدات أطلقتها قاذفات الملكي، ما عجل بإصابته نتيجة الحمل الزائد، وغادر الملعب وجاء بديلاً عنه خالد السناني.

وعن إهدار فرصة التسجيل وإلغاء هدف بداعي التسلل ق47، عندما مرر إلى مبارك بوصوفة ووقع الأخير في مصيدة التسلل، قال مبخوت فضلت أن امرر الكرة إلى بوصوفة اعتقاداً مني انه كان في وضع افضل، لكن اتضح أنني في الأساس كنت في وضع تسلل، وهذا الأمر عادي في كرة القدم، وعلى وجه العموم نحن راضون عن الأداء والشكل المشرف الذي ظهر به الفريق أمام أقوى فرق العالم.

وأكد مبخوت أن المواجهة النارية أمام الريال دافع وحافز قوي لكي نواصل حضورنا في المونديال بمواجهة باتشوكا بطل الكونكاف، وطموحنا الحصول على المركز الثالث في قائمة ترتيب المونديال، لقد اغلقنا ملف الريال وأمامنا حصة تدريبية وحيدة سنضع فيها المحاور الرئيسية لمواجهة الغد.

المايسترو

أما مايسترو خط منتصف نادي الجزيرة الدولي المغربي مبارك بوصوفة فأبدى سعادته بمواجهة مواطنه اشرف حكيمي مدافع الريال، وقال بوصوفة لا شك أنني سعيد بوجود حكيمي كأول لاعب عربي في صفوف الملكي، وأيضاً سعيد بمواجهة حكيمي خلال مباراة الريال، وهذا الأمر مدهش ويصب في صالح الكرة المغربية.

كما أبدى إعجابه بحضور المشجعين المغاربة والذين انقسموا حول تشجيع أيهما، وقال بوصوفة مازحاً حرية التشجيع بشخص معين مكفولة للجميع. ورد بوصوفة على تساؤل حول مواجهة نجوم الريال في كأس العالم روسيا 2018، وقال لا شك أن إسبانيا لديها نجوم كبار، ومواجهتهم إن أتيحت الفرصة أمر جيد، وتمنى حظا سعيدا لمنتخب بلاده في المونديال، وهي فرصة لإظهار الوجه المشرف للكرة المغربية.

وأشار بوصوفة إلى انه لا يوجد سر في اختياره من قبل مدربي اسود الأطلس في السنوات الخمس الأخيرة، لافتاً إلى أن عطاء اللاعب واجتهاده وحفاظه على مستواه هو السر الحقيقي في ضمان مقعد ثابت في التشكيلة الأساسية، وقال عن حظوظ المنتخب المغربي في مونديال روسيا 2018 إنه كما صرح سابقاً بأن الكرة لديها أوجه عدة والمفاجآت واردة، والمطلوب هو الاستعداد جيداً للمونديال.

وأوضح بوصوفة انه سعيد كونه جزءاً ساهم في إنجازات الجزيرة وتتويجه بدوري الخليج العربي للموسم الماضي، وتجددت سعادته وارتياحه بالمستوى المشرف لفخر أبوظبي في المونديال، وقال بوصوفة كان حلماً وتحقق. فريقي يضم لاعبين شبابا جيدين بجانب أصحاب الخبرات استطعنا أن نصنع إنجازاً للكرة الإماراتية بالتأهل إلى نصف النهائي كأول فريق إماراتي، كما اعتقد أننا قدمنا مباراة مميزة أمام بطل أوروبا وبادرنا بالتسجيل، لكن خبرة الخصم حسمت الأمور.

والآن نحن أمام تحقيق إنجاز آخر عندما نواجه باتشوكا غداً على المركزين الثالث والرابع، ونعقد آمالنا في حسم ثالث العالم، وهذا الإنجاز في حال تحقيقه هدية كبرى للفريق ولجهازه الفني والإداري الذين بذلوا جهوداً كبيرة للوصول إلى هذه المنزلة الرفيعة بين الكرة العالمية.

الأمل

قال البرازيلي رومارينهو، صاحب هدف الجزيرة الوحيد في مرمى ريال مدريد، إن خسارة فريقه تعتبر منطقية قياساً بقوة ريال مدريد الذي يعتبر الأفضل في العالم، مشيراً إلى أنهم لعبوا لأجل الفوز، واجتهدوا طوال شوطي اللعب، ولكن في النهاية المنطق يقول إن ريال مدريد يستحق الفوز. وأضاف: «لا نشعر بالإحباط، برغم أننا تمنينا ذلك من أجل الجمهور الكبير الذي وقف إلى جانبنا، وسعينا بكل قوة لتحقيق رغبته ورغبتنا، وتمكسنا بالأمل حتى الدقيقة الأخيرة، لكنّ هذا واقع كرة القدم، وسنستمر في سعينا لتقديم أفضل صورة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع».