«خليجي للأبد».. شعار النسخة 23

كشفت اللجنة المنظمة لكأس الخليج 23، المقرر إقامتها في الكويت من 22 الجاري حتى 5 يناير المقبل،عن شعار البطولة، ويحمل 8 ألوان، هي ألوان الدول المشاركة، تحملها حمامة سلام، دليل على إقامتها في الكويت بلد الصداقة والسلام.

واعتمدت اللجنة شعار البطولة «خليجي للأبد»، وبين خالد الروضان وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب، أن اللجنة العليا المنظمة، يترأسها أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وقدم الروضان، الشكر إلي جميع الاتحادات الخليجية.

بالإضافة إلي العراق واليمن، على موافقتها على إقامة المنافسات في الكويت والمشاركة بها، وقال: نعمل لإزالة أي صعوبات وأؤكد أن الشباب الكويتي قادر على تحقيق المستحيل

وأعلن الدكتور حمود فليطح مديرعام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة، تسخير كافة الإمكانات ،تحت تصرف الاتحاد الكويتي للكرة ، من أجل إنجاح الحدث التاريخي، وقال: تم تجهيز استاد جابر الدولي لاستضافة منافسات المجموعة الأولى، بجانب الدور قبل النهائي والنهائي، وحفل الافتتاح والختام، كما تم تجهيز استاد نادي الكويت و6 ملاعب للتدريبات.

وأكد طارق المزرق وكيل وزارة الإعلام، تجهيز عدد كبير من الاستوديوهات لنقل أحداث البطولة، وقال: القناة الثالثة الرياضية، ستكون في بث مباشر عن البطولة على مدار الساعة، كما أن وزارة الإعلام، بدأت في إصدار التسهيلات والتصاريح لدخول أجهزة ومعدات القنوات التلفزيزمية لنقل المنافسات.

وأكد الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي للكرة ،تشكيل لجان البطولة، وقال :سيتم إعلان جدول المباريات خلال الأيام القليلة المقبلة،،كما ان مجلس إدارة الاتحاد، وضع خارطة من شقين، الأول خاص بالتنظيم،والثاني، بتجهيز منتخب الكويت من أجل المنافسة على اللقب.