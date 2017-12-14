العين يكرر سيناريو الدوري مع عجمان

كرر العين سيناريو الدوري مع مضيفه عجمان في مباراة الفريقين مساء الخميس ضمن الجولة الرابعة لكأس الخليج العربي حيث قلب تأخره إلى فوز غالٍ 3-2، وهي نفس نتيجة الدوري.

وتقدم العين عبر دياكيه "ق 28" وشهدت الدقيقة الأخيرة للشوط الأول طرد محترف عجمان مايغا لاعتدائه بدون كرة على فراس الخصيبي ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين ورغم ذلك نجح في تعديل النتيجة "ق 51" من تسديدة بكاري كونيه التي اصطدمت بماركوس بيرغ الذي شارك كقلب دفاع للعين ثم أردفه عجمان بالهدف الثاني لحسين عبد الرحمن وعاد العين ليعدل النتيجة "ق 74" عبر البرازيلي دوغلاس ثم أضاف محسن عبد الله هدف الفوز للعين"ق 83" ليرفع العين رصيده إلى 7 نقاط ويتأهل رسميا للمرحلة التالية وبقي عجمان في 4.