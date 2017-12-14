الأزرق الكويتي يبحث عن المهاجم الصريح

يعاني الجهاز الفني والإداري لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس الخليج الـ23 المقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر الحالي إلى 5 يناير المقبل من غياب المهاجم الصريح الذي يستطيع ترجمة الهجمات إلى أهداف.

وهو ما يعمل عليه الجهاز الفني خلال الفترة الحالية وإيجاد حل لها باعتماد طريقة لعب تساهم في خلق مساحات للاعبي الوسط المهاجم لأداء هذا الدور واقترابهم من مرمى المنافسين.

والمتسبب الرئيسي في تلك الأزمة هو الأندية المحلية التي منحت الفرصة للمهاجم الأجنبي على حساب المحلي للمشاركة والإفراط في التعاقدات مع المهاجمين فيقود هجوم الكويت متصدر الدوري حتى الآن الثنائي الإيفواري جمعة سعيد والبرازيلي باتريك فابيانو، ويتواجد في القادسية الأردني أحمد الرياحي، وليما والبرازيلي تياجو ونفس الحال في السالمية السوري فراس الخطيب والأردني عدي الصيفي.

قائمة اللاعبين

وفي نفس السياق كشف بونياك النقاب عن قائمة اللاعبين التي ستخوض الاستحقاق الخليجي رغم ضيق الوقت، ولكن الجهاز الفني والإداري عمل على ضرورة إيجاد توازن في الاختيارات بعد أن كانت القائمة الأولية تضم 50 لاعباً قبل تولي بونياك القيادة الفنية .

وبعد ذلك تم تقليص العدد إلى 36 لاعباً شاركوا في المرحلة الأولى للإعداد ليستقر بعدها على 27 لاعباً هم القوام الأساسي، الذي سيتم إرساله للجنة العليا المنظمة للبطولة لاعتمادهم وهم: فيصل عجب (التضامن)، محمد سعد العجمي وفيصل زايد وحمود ملفي (الجهراء)، فيصل العنزي .

وغازي القهيدي وفهد مرزوق وخالد الرشيدي (السالمية)، علي مقصيد، سليمان عبدالغفور (العربي)، بدر المطوع، رضا هاني، أحمد الظفيري وضاري سعيد وخالد القحطاني، وخالد محمد إبراهيم (القادسية)، ناصر فرج ومشاري العازمي (كاظمة)، يعقوب الطراروة وعبدالله البريكي وسامي الصانع وحسين حاكم وحميد القلاف .

ومصعب الكندري، وفهد العنزي (الكويت)، والمحترفون خارج الكويت: فهد الأنصاري وسلطان العنزي، وفهد الهاجري، على أن يتم استبعاد اثنين قبل المغادرة إلى المنامة من بينهم حارس مرمى.

المعدل البدني

بين الصربي بونياك أن ضيق الوقت ما بين تجمع المنتخب وانطلاق البطولة لن يمنح الجهاز الفني المجال للعمل على رفع معدلات اللياقة البدنية، فجاهزية اللاعبين البدنية حالياً مقبولة إلى حد ما، وخاصة أن جميع اللاعبين قادمون من مشاركات رسمية مع أنديتهم خلال الاستحقاقات المحلية، وقال: التركيز ينصب حالياً من قبل الجهاز المعاون على الجوانب الفنية والتكتيكية.