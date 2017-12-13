برانديللي: الاستغناء عن برادة قرار صعب

صرح الايطالي تشيزاري برانديللي مدرب النصر أن الاستغناء عن اللاعب المغربي عبد العزيز برادة كان قرارا صعبا للغاية وان تركيزه على تحسين الأداء الهجومي للفريق دفعه لاتخاذ هذا القرار، مثنيا في الوقت نفسه على خصال برادة ووصفه باللاعب الرائع ذي التفكير الايجابي في الملعب.

وقال:" نحترم برادة كثيرا وهو لاعب مثالي وجدّي لكن النصر لا يحتاج إلى هذا المركز في الوقت الحالي، ومن الأفضل لنا اختيار 3 لاعبين أجانب يلعبون في لمنطقة الأمامية لأننا نحتاج إلى تطوير قدراتنا الهجومية وإعطاء الفرصة لبقية لاعبي خط الوسط.".

وبخصوص ضم لاعبين آخرين خلال الميركاتو الشتوي، أوضح المدرب الايطالي أن تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جيدين فكرة جيدة لكنه لا يعلم ماذا سيحصل بالضبط خلال الايام القليلة المقبلة.

وقام النصر باعادة قيد لاعبه البرازيلي سانتوس فاندرلي بدلا من برادة اليوم.