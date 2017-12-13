قناة ريال مدريد تبرز معالم أبوظبي

حرصت قناة ريال مدريد التلفزيونية على إبراز معالم العاصمة الإماراتية أبوظبي عبر تقرير لها بثته على موقع النادي على شبكة الإنترنت، وذلك عقب وصولها إلى أبوظبي.

وتحدث التقرير الذي أجرته مذيعة قناة ريال مدريد، لولو جارسيا، عن أبرز المعالم السياحية في أبوظبي والأماكن الجميلة في العاصمة، التي تشكل وجهة دائمة للزائرين، حيث ركز التقرير المصور على فندق قصر الإمارات الذي يعد تحفة معمارية فريدة، بالإضافة إلى حلبة سباقات السيارات للفورمولا1 في جزيرة ياس، وجامع الشيخ زايد الكبير، وكورنيش العاصمة أبوظبي، فضلاً عن البناء المعماري الذي تتميز به أبوظبي بالكامل.أبوظبي - البيان الرياضي

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