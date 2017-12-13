الجزيرة والريال..موقعة التاريخ

عند دقات التاسعة مساء اليوم يقف فريق الجزيرة، ممثل الدولة، أمام منحى تاريخي بمواجهة بطل أوروبا ريال مدريد، وحامل لقب النسخة الماضية في يوكاهاما اليابانية، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي يقام للمرة الثالثة في الإمارات بعد تنظيم العاصمة أبوظبي لنسختي 2009 و2010.

فخر أبوظبي سطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ مونديال الأندية بعدما نجح بجدارة واستحقاق في تخطي عقبتي أوكلاند سيتي، صاحب اكبر عدد من المشاركات بـ9 نسخ، في المباراة الافتتاحية 1/‏0، وأوراوا ريد الياباني بطل آسيا بنفس النتيجة؛ واليوم يفتح التاريخ لـ فخر أبوظبي أبوابه كأول فريق إماراتي يواجه «الملكي» رسمياً طيلة تاريخ الكرة الإماراتية، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

حماس

أجواء حماسية وشعور بلذة الفرح والإنجاز في معسكر «فخر أبوظبي» على مدار اليومين الماضيين، وبصرف النظر عن النتيجة التي تؤول إليها مواجهة بطل أوروبا وصاحب شعبية مليار متابع حول العالم، فإن اللاعبين والأجهزة الفنية، وبدعم الجماهير الوفية عقدت العزم على تقديم أداء يشرف الكرة الإماراتية.

في مواجهة تعد الأصعب في تاريخ مواجهات فخر أبوظبي على مدار تاريخه، لكن تحت أصعب ظروف سوء النتائج فإن ممثل الإمارات سيضمن المركز الرابع في قائمة المونديال.

تدريبات

واختتم الفريق تدريباته امس ووضع الهولندي تين كات ملامح التشكيلة الأساسية، ويتوقع أن يشرك العناصر الرئيسية في القائمة الذين شاركوا خلال المباراتين الماضيتين أمام اوكلاند سيتي وأوراو، وتشير التوقعات إلى مشاركة قلبي الدفاع فارس جمعة ومحمد عايض، بالرغم من معاناتهما للإصابة لكنهما اخضعا لبرنامج طبي مكثف.

بالإضافة إلى قوة اللاعبين وتحملهما آلام الإصابة أمام أوراوا الياباني، في المقابل فإن جميع اللاعبين في جاهزية كاملة، يتقدمهم قائد الفريق علي خصيف الذي تألق بقوة وحافظ على مرماه نظيفة إلى الآن، يلعب فخر أبوظبي بطريقة 4/‏2/‏3/‏1 بخط دفاع، مسلم فايز، فارس جمعة، محمد عايض، سالم راشد.

وأمامهم ثنائي الارتكاز يعقوب الحوسني، محمد العطاس، وخلفان مبارك، رومارينهو، مبارك بوصوفة، كثلاثي وسط هجومي، وعلي مبخوت كمهاجم صريح. ولديه كتيبة بدلاء مكونة من سالم علي أو خلفان مبارك في حال الدفع بأي منهما أساسياً، والمدافعين سالم العيدي، سيف خلفان، عيسى العتبية، والجناح الأيمن ساردور راشيدوف، وعلى مستوى الهجوم اللاعبين الشابين أحمد ربيع واحمد العطاس.

سيطرة الريال

تعتبر مباراة ريال مدريد الأسباني (بطل أوروبا) ضد الجزيرة مساء اليوم خامس مباراة له في بطولة كأس العالم للأندية وثالث مشاركة له في البطولة بعد نسختي عامي 2013 و 2016 اللتين توج بلقبهما، ويبحث حالياً عن لقبه الثالث حتى يتساوى مع غريمه برشلونة الأسباني في عدد مرات الفوز باللقب العالمي الذي يعتبر الأكثر تتويجاً بلقب البطولة.

فيما يحتل النادي الملكي المركز الثاني متساوياً مع كورينثيانز البرازيلي برصيد لقبين لكل منهما، فيما فازت 6 فرق أخرى باللقب مرة واحدة. وأحرز ريال مدريد خلال 4 مباريات شارك فيها في النسختين 12 هدفاً واهتزت شباكه بهدفين فقط في نهائي النسخة الماضية بواسطة فريق كاشيما الياباني.

وكانت المشاركة الأولى للنادي الملكي عام 2013 بالمغرب، التي بدأت من مرحلة نصف النهائي، أمام كروز ازول المكسيكي الذي فاز عليه الريال بنتيجة 4/‏صفر، أحرز الأهداف، سيرجيو راموس، بنزيما، غاريث بيل، ايسكو.

وفي المباراة النهائية فاز على سان لورينزو الأرجنتيني 2/‏0، بواسطة سيرجيو راموس وغاريث بيل اللذين احتلا صدارة قائمة هدافي البطولة حينها برصيد هدفين لكل منهما بعد أن قادا فريقهما للتتويج باللقب العالمي للمرة الأولى.

2016

وفي النسخة الماضية 2016 التي أقيمت باليابان لعب ريال مدريد أمام كلوب أميركا المسكيكي في نصف النهائي وفاز عليه بنتيجة 2/‏صفر احرزهما كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، وفي مباراة النهائي فاز على كاشيما انتلرز صاحب الأرض بنتيجة 4/‏2، احرز الأهداف كريستاينو 3 أهداف (هاتريك) أحدهم من ركلة جزاء بجانب هدف لكريم بنزيما، ليتوج النادي الملكي باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.

الجزيرة أبيض

تقرر خلال الاجتماع الفني أمس أن يرتدي فريق الجزيرة زي الأساسي «الأبيض بالكامل» في مقابل الأسود لريال مدريد، كما يرتدي حارس الجزيرة الزي الأخضر، وحارس الريال الأحمر.

وتعود الفريق الملكي على اللعب بالأقمصة البيضاء، لكن سيخالف العادة في مباراة اليوم أمام بطل دوري الخليج العربي. ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا قياسيا نظرا لشعبية الريال في الإمارات.

«سوق سوداء» للتذاكر على الإنترنت

عانت جماهير من الحصول على تذاكر مباراة الجزيرة وريال مدريد في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، اليوم، حيث بدا الإقبال على تذاكر المباراة كبيراً، إلا أن نفاد التذاكر أدى إلى ظهور «سوق سوداء» في بعض المواقع على شبكة الإنترنت وبأسعار أكثر من الأسعار الرسمية التي بيعت بها التذاكر من على الموقع الرسمي للفيفا.

وقالت بعض الجماهير التي حاولت البحث عن تذاكر للمباراة، إنها لم تجدها، واكتشفت أحد المواقع على شبكة الإنترنت تعرض تذاكر لمباراة الجزيرة وريال مدريد على استاد مدينة زايد الرياضية بأسعار مختلفة تماماً عن الأسعار الرسمية التي كانت معلنة والخاصة بالمباراة.

حيث تراوحت التذاكر في الموقع ما بين 300 إلى 700 درهم، وذلك رغم أن الأسعار الرسمية التي بيعت بها التذاكر عن طريق المنفذ الوحيد للبيع على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم تبدأ من 40 و80 و100 و350 و1500 درهم.

وأضافت أن الموقع عرض تذاكر بداية من 300 درهم وحتى 700 درهم وبفارق كبير عن السعر الذي بيعت به، مشيرة إلى أن «السوق السوداء» جاءت عن طريق أشخاص عاديين اشتروا التذاكر وبعد معرفة طرفي مباراة نصف النهائي عرضوها للبيع في أحد المواقع على شبكة الإنترنت، الذي لاقى إقبالاً واسعاً من الجماهير الراغبة في شراء التذاكر.

سعيد: المواجهة حكاية تسردها الأجيال

قال أحمد سعيد مشرف فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة بأن فريقه يقف اليوم على أعتاب المجد الكروي، بتأهله إلى نصف نهائي مونديال الأندية ليواجه بطل أوروبا كسابقة أولى من نوعها على مستوى الكرة الإماراتية، ومشيراً إلى أن الإنجاز يحسب للرياضة الإماراتية والعربية.

ومؤكداً أن مواجهة الريال اليوم هي حكاية ستسردها الأجيال الحالية والمقبلة، وسيذكر التاريخ الإنجاز الذي تحقق حتى يأتي ممثل الدولة ويكسر هذا الرقم.

وأضاف المشرف الفني بأن قيادة الدولة تقف خلف الرياضيين في كل المناسبات الرياضية، وما حققه الجزيرة يحسب لدولة الإمارات عالميا، معتقداً بأنه اهم إنجاز حققته كرة الإمارات منذ قيام الاتحاد لحوالي 5 عقود ماضية.

وأضاف: حان الآن لكي تحتفل جماهير الدولة وتقف وتساند الجزيرة ممثل الوطن في احتفالية كروية لا تتكرر كثيراً، ورفع أعلام الدولة خفاقة في مدرجات استاد مدينة زايد الرياضية، خصوصاً أن الفريق قد عمل المستحيل لكي يصل إلى هذه المرحلة التاريخية.

ولا شك أن ما تحقق يصب في مصلحة الرياضة الإماراتية، وبصرف النظر عن مواجهة الريال بطل أوروبا والمدجج بكتيبة من أبرز نجوم العالم، فإننا سنقدم المطلوب خلال المواجهة، وبصرف النظر عن النتيجة التي تؤول إليها المباراة.أبوظبي - البيان الرياضي

البرازيلي ساندرو يدير المباراة

اختارت لجنة حكام كأس العالم للأندية طاقم تحكيم برازيلياً بقيادة ساندرو ريتشي حكماً للساحة، ويعاونه إيمرسون دي كارفاليو (مساعد أول)، ومارسيلو فان جاس (مساعد ثاني)، والأوروغوياني أندريس كونها حكم رابع، ويتكون طاقم تحكيم الفيديو من البرتغالي ارتون دياز، والبرازيلي ويلتون سامبايو، والمكسيكي مارفين تورنتيرا.أبوظبي - البيان الرياضي

رومارينهو يبحث عن هدف في عيد ميلاده الـ 27

تشرق شمس اليوم الأربعاء على عام جديد من عمر النجم البرازيلي رومارينهو لاعب الجزيرة المولود في 12 ديسمبر 1990 بينما غيابها مساء يجعله أمام ترقب حدث تاريخي في مواجهة ريال مدريد.

فقد احتفل البرازيلي رومارينهو بإطفاء الشمعة الـ27 من عمره أمس الثلاثاء وسط تهاني زملائه اللاعبين وأسرته من البرازيل، ليستقبل إشراقة عامه الـ28 اليوم مع حدث مهم في مسيرته الكروية يبحث فيه عن هدف يضعه في شباك ريال مدريد يخلده له التاريخ.

وتوهج رورمارينهو مؤخراً مع فخر أبوظبي الذي انضم إليه مع بداية الموسم، بعد أن تجاوز سريعاً بدايته المتعثرة التي تألق بعدها في الدوري ونجح أيضاً في قيادة فريقه إلى الدور الثاني من مونديال الأندية بعد إحرازه هدف الفوز الحاسم في مرمى أوكلاند سيتي النيوزلندي، كما صنع هدف الفوز في المباراة السابقة أمام اوراوا الياباني الذي أحرزه علي مبخوت.

وسبق لرومارينهو صاحب القميص رقم 31 التتويج بلقب كأس العالم للأندية مع كورينثيانز البرازلي في نسخة عام 2012 باليابان التي ظهر فيها لمدة 15 دقيقة أمام الأهلي القاهري في مرحلة نصف النهائي.

وبعد أن وجد مقعداً أساسياً مع ناديه الجديد فإن النجم البرازيلي يهدف إلى بداية سعيدة في يوم تاريخي من أيام حياته المهمة بالوصول إلى شباك ريال مدريد وقيادة فريقه للانتصار ليكون حديث العالم.