لا صحة لتعيين العويس رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

المصدر:
  • أبوظبي - وام
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 نفى مصدر رسمي مسئول لـ وكالة أنباء الإمارات "وام" صحة ما تردد من أنباء عن تعيين معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

 

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