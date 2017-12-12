لا صحة لتعيين العويس رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

نفى مصدر رسمي مسئول لـ وكالة أنباء الإمارات "وام" صحة ما تردد من أنباء عن تعيين معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
نفى مصدر رسمي مسئول لـ وكالة أنباء الإمارات "وام" صحة ما تردد من أنباء عن تعيين معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
نفى مصدر رسمي مسئول لـ وكالة أنباء الإمارات "وام" صحة ما تردد من أنباء عن تعيين معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير
اعتبر حارس مرمى ميلان جانلويجي دوناروما بأنه عانى من "سوء معاملة أخلاقية" عندما قام بتجديد عقده مع ميلان الصيف الماضي
اعتمد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، أمس، انطلاق بطولة كأس الخليج 23 بالكويت يوم 22 الجاري،كما اعتمد نتائج القرعة السابقة،
برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، افتتح سمو
يختتم فريق الجزيرة الأول لكرة القدم تدريبه الأساسي، اليوم، في الثامنة والنصف مساءً، على ملعبه الفرعي بقصر الإمارات، قبل
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أمس في مكتبه بالديوان الأميري، العميد أحمد حمدان الزيودي
يُتوقع ارتفاع حرارة الصفقات الشتوية لتضفي الدفء على «الميركاتو» الذي فتح أبوابه أمس أمام الأندية واللاعبين المواطنين أو
أوقعت قرعة الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أجريت أمس في مدينة نيون السويسرية،
اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم رسمياً في اجتماعه أمس، إقامة بطولة كأس الخليج 23 في دولة الكويت من 22
اعتبرت المستشارة والحكم الدولي منى خليفة الشامسي رئيسة لجنة المرأة في اللجنة التنظيمية الخليجية بدول مجلس التعاون
أشار أحمد عمران القبيسي نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم إلى أن النادي في انتظار فتح باب الانتقالات الشتوية للتعاقد مع
تلقى أول من أمس النجم الساحلي أول خسارة بعد 40 مباراة خاضها على أرضه وأمام جماهيره وكانت أمام ضيفه النادي الصفاقسي