الجزيرة ينهي علاقته مع راشيدوف

علم "البيان الرياضي" بأن شركة الجزيرة لكرة القدم قد توصلت إلى اتفاق مع الأوزبكي ساردور راشيدوف بمقتضاه انهاء التعاقد المبرم بينهما بالتراض، وسيتم الإعلان بعد ختام مونديال الأندية، وكان يمتد عقد الأخير إلى عام قادم، وقد ذكر اللاعب على حسابه الشخصي بانستغرام بأنه سيغادر الجزيرة وستكون وجهته إلى نادي العين.

ولم يقتنع المدير الفني للجزيرة بمستوى راشيدوف منذ انطلاقة الموسم، حيث جاءت مشاركته ضعيفة بـ 599 دقيقة من أصل 10 مباريات في الدوري وكأس الخليج، ويعتبر راشيدوف المغادر الثاني لنادي الجزيرة بعد الفرنسي لاسانا ديارا.