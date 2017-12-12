عموري وتيغالي ودوغلاس والحمادي في المنطقة الحرة

يُتوقع ارتفاع حرارة الصفقات الشتوية لتضفي الدفء على «الميركاتو» الذي فتح أبوابه أمس أمام الأندية واللاعبين المواطنين أو الأجانب، ويستمر حتى 8 يناير المقبل، ويُتوقع أن يشهد عملية واسعة في القيد، مع وجود أكثر من صفقة متاحة، وفي مقدمتها أحمد خليل بعد إنهاء تعاقده مع الجزيرة.

ويوجد العديد من اللاعبين الذين دخلوا «المنطقة الحرة» التي يمكنهم خلالها التعاقد مع أي نادٍ آخر، على أن يبدؤوا اللعب معه رسمياً بداية من الموسم المقبل، إذا لم تكن هناك اتفاقات أخرى على إمكانية الانتقال خلال فترة القيد الشتوي، ومن أهم اللاعبين الذين دخلوا المنطقة الحرة عمر عبد الرحمن «عموري» والبرازيلي داينفريس دوغلاس لاعبا العين، وإسماعيل الحمادي وحبيب الفردان لاعبا شباب الأهلي - دبي، والأرجنتيني تيغالي مهاجم الوحدة.

وكانت فترة الانتقالات الصيفية، التي جرت خلال الفترة من 11 يوليو إلى 2 أكتوبر الماضيين، شهدت عملية تغيير كبيرة على صعيد اللاعبين الأجانب، في حين لم تكن هناك صفقات محلية كثيرة.