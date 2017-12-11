المنذري وعيسى أفضل حرّاس الدور الأول

منح حسن جعفر مدرب حراس المرمى السابق، كلاً من سلطان المنذري حارس الوصل، وخالد عيسى حارس العين، لقب الأفضل في نهاية الدور الأول من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وذلك لثبات مستواهما وتركيزهما وانتباههما العالي أثناء المباريات.

سكنت شباك مرمى المنذري، 11 هدفاً، وعيسى 12 هدفاً، ولكن لا ننسى دور زملائهم في هذا التألق، خاصة خط الدفاع، ليعتلي الوصل قمة العرش الشتوي بجدارة واستحقاق، وجاء العين في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة، بعدما جمع كلاهما 25 نقطة.

أشاد حسن جعفر، كذلك بواحد من الحراس الجدد الذي برز بقوة، وهو حارس الوحدة الشاب محمد حسن الشامسي، الذي حصل على فرصة المشاركة في البطولة العربية الأخيرة للأندية، ليثبت وجوده ويتألق، ويكون الحارس الأساسي في الدفاع عن مرماه ببسالة وفدائية.

في الوقت الذي تراجع فيه مستوى بعض حراس المرمى في الدور الأول، بما يثير علامات الاستفهام، ومنهم عبيد ثاني حارس حتا، وأحمد الشاجي حارس الإمارات، وزايد الحمادي حارس الظفرة، وأضاف حسن جعفر: «شاهدنا في الدور الأول هفوات غريبة وأخطاء كثيرة تسببت في خسارة أو تعادل فرق في وقت قاتل، ومن هذه الأخطاء المتكررة، الارتماء على الكرة بطريقة غير سليمة، والخروج من المرمى في توقيت غير سليم في الكرات العالية العرضية والأمامية، وعدم الانتباه وقلة التركيز أثناء المباراة، والتعامل مع الضربات الحرة بطريقة غير صحيحة».

أوضح جعفر: «المطلوب أن يأخذ الحارس قراراً سريعاً للخروج لملاقاة الكرة أو البقاء في المرمى، كما يجب على الحارس الإمساك بالكرة في أعلى نقطة ممكنة أو ضرب الكرة بقبضة يده بأقصى قوة على جانبي المرمى، وأن يحاول بقدر الإمكان أن يهبط على قدميه».

أكمل جعفر: «يجب إعطاء توجيهات لتنظيم حائط الصد بسرعة في الضربات الحرة، وأن يتخذ الحارس مكانه على خط المرمى أو أمامه بحيث يستطيع رؤية الكرة بمعنى ألا يقف خلف حائط الصد مباشرة».