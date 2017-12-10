آرثر «غريميو» قريب من التوقيع لبرشلونة

أكدت صحيفة صن الإنجليزية أن نادي برشلونة الإسباني بصدد تقديم عرض رسمي للاعب وسط نادي غريميو لوكاس آرثر البالغ من العمر 21 عاماً.

ويعاني برشلونة ضعفاً في خط الوسط بعد رحيل تشافي هيرنانديز وتقدم إنييستا في العمر، إضافة إلى عدم الرضا الكامل عن مردود الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وقالت الصحيفة إن النادي الكتالوني لديه النية لعرض 44 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب، إذ يدخل على خط المفاوضات وفقاً للصحيفة كل من ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وأضافت الصحيفة اللندنية الشهيرة أن اللاعب بالفعل وافق على عرض برشلونة، وينتظر موافقة ناديه لبدء مسيرة الاحتراف في الدوري الإسباني.

وتبدو صفقة انتقال اللاعب البرازيلي الشاب قريبة من التحقق في فترة الانتقالات الشتوية، إذ اعتذر اللاعب عن الانضمام إلى غريميو في منافسات كأس العالم للأندية، وسيغيب عن المشاركة أمام باتشوكا المكسيكي بعد غدٍ في نصف نهائي البطولة بداعي الإصابة، وعلى الأغلب سيسافر إلى إسبانيا لإنهاء إجراءات الانضمام للفريق الكتالوني.

ووصفت الصحف الإسبانية آرثر بأنه تشافي الجديد، معتبرةً إياه واحداً من ألمع اللاعبين الصاعدين في العالم بمركزه.