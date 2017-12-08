الجهاز الفني للمنتخب يدرس المشاركة في "خليجي 23"

يعكف الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الإيطالي زاكيروني، على دراسة الموعد المقترح من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم لإقامة كأس الخليج 23 في الفترة من 22 ديسمبر الحالي إلى 5 يناير المقبل.

وأكد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، على رغبة الإمارات بالمشاركة في البطولة الخليجية، مقدما التهنئة للكويت برفع الحظر عنها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأشار إلى أنه عرض الموعد المقترح على زاكيروني، والذى التقى به خلال مباراة الوصل وشباب الأهلي دبي مساء اليوم في دوري الخليج العربي.

وكشف أن المدرب الإيطالي يرحب بالمشاركة بالمنتخب الأول في بطولة الخليج، وأنه سيجتمع خلال الساعات المقبلة مع باقي أفراد الجهاز الفني للمنتخب لمناقشة ملاءمة الموعد المقترح لبرنامج إعداد منتخبنا لكأس اسيا 2019.

وأشار بن غليطة إلى أنه حال الموافقة على الموعد المقترح ستكون هناك تعديلات على المسابقات المحلية ومنها كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس سوبر الخليج العربي.