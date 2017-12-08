الوداد يؤدي تدريبات تكتيكية استعداداً لباتشوكا

وصلت أبوظبي في الساعات الأولى من فجر أمس، بعثة فريق الوداد المغربي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي يواجه فيها مساء غد السبت، فريق باتشوكا المكسيكي، في مواجهة يحظى خلالها بمساندة قوية من جماهير الكرة العربية والجالية المغربية المقيمة بأرض الدولة.

وحظيت بعثة الوداد، بترحيب كبير لدى وصولها للمطار، ووجدت استقبالاً حافلاً، وظهر الإرهاق على أعضاء البعثة بسبب الرحلة والتأخر في الحضور لعدة ساعات، حيث تفاجأ الفريق المغربي، بعد وصوله لمطار محمد الخامس بعدم وجود الطائرة الخاصة التي كان يفترض أن يستغلها أعضاء البعثة مباشرة، ليتأخر وصولهم أكثر من ساعتين، وسبق أن تأجل وصول البعثة من يوم الاثنين الماضي، بعد أن فضلت إدارة النادي مواصلة تدريبات الفريق بالمغرب.

التدريب الأول

وأدى الوداد عند السادسة من مساء أمس، تدريباً على ملعب نادي القوات المسلحة، بحضور كل أفراد الفريق والجهاز الفني، بقيادة الحسين عموتة، واشتمل التدريب على اللياقة والأحماء وتمارين متنوعة بالكرة، وبعض الجمل التكتكية التي سيعتمد عليها الجهاز الفني لحسم نتيجة مباراة الغد.

وأدى اللاعبون المران بروح معنوية عالية، خاصة بعد النجاحات المتواصلة مؤخراً، والمتمثلة في تحقيقه لثلاث انتصارات متتالية في الدوري، ويأمل بطل أفريقيا في مواصلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق الفوز في بداية مشواره العالمي أمام خصمه المكسيكي.

تغطية

وحرصت عدد من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة، على تغطية التدريب، بجانب مشاركة عدد من المشجعين المغاربة، الذين فشلوا في التقاط الصور مع نجوم الوداد، بسبب الضوابط المشددة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كان لافتاً، اصطحاب البعثة لكأس دوري أبطال أفريقيا، الذي توج به الفريق المغربي مؤخراً، ما أهله للوصول إلى منافسة كأس العالم للأندية، وذلك في خطوة تستهدف رفع الروح المعنوية للاعبين، والتأكيد على إمكانية الظهور الجيد في الحدث العالمي.

وكان الفريق المغربي قد حصل على لقب أفريقيا بعد تخطيه الأهلي المصري، إثر التعادل الإيجابي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في المغرب بهدف دون رد.