تين كات: فخور بلاعبي الجزيرة والتأهل إلى ربع نهائي المونديال

أبدى المدير الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة، الهولندي هينيك تين كات، سعادته بفوز «فخر أبوظبي» على أوكلاند سيتي بهدف البرازيلي رومارينهو مساء أول من أمس على استاد هزاع بن زايد في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2017» والتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة، مؤكداً أن الفريق حقق شيئاً مبهراً بالفوز في هذه البطولة العالمية وقدرته على تجاوز المباراة الأولى، وأنه يتطلع للمباراة المهمة أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني في الدور الثاني.

وقال تين كات في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «بالتأكيد سعيد بالفوز، وفخور بما قدمه اللاعبون، وأعتقد أننا محظوظون لأننا بدأنا المباراة بشكل جيد، ولكن ظهر بعض التوتر على اللاعبين حتى بعدما نجحنا في تسجيل الهدف»، مشيراً إلى أن هذا التوتر جاء بسبب قلة خبرة اللاعبين الذين يشاركون لأول مرة في بطولة عالمية مثل مونديال الأندية.

مجريات المباراة

وأضاف: «إذا نظرنا إلى مجريات المباراة بشكل عام، يجب أن أكون صادقاً بأن فريق أوكلاند كان الأفضل في فترات كثيرة وقدم أداء جيداً، ولكننا كنا قادرين على التسجيل، ربما لم نظهر بالشكل الأفضل نتيجة غياب بعض العناصر الأساسية، وأتمنى أن نتمكن في المباراة القادمة من استعادة لاعب أو اثنين من المصابين لأنه أمر سيدعم الفريق بكل تأكيد، ولكن بالنظر إلى الظروف الخاصة التي عانينا منها بسبب الغيابات، إلا أن الفوز في المباراة الافتتاحية في غاية الأهمية وشيء مبهر ولذلك سعيد بما حققناه».

إشادة بالحارس

وأشاد تين كات بقائد «فخر أبوظبي» وحارس مرمى الفريق علي خصيف بعدما تألق في المباراة بشكل لافت للنظر واستطاع الحفاظ على نظافة شباكه أمام محاولات الفريق النيوزيلندي، وقال: «علي خصيف حارس مميز وقدم أداء جيداً للغاية وبفضل تألقه استطعنا الحفاظ على الفوز والتأهل إلى الدور الثاني».

وأشار تين كات إلى أن الجزيرة يسعى إلى مواصلة مسيرته في البطولة والاستعداد بأفضل صورة ممكنة لمواجهة أوراوا ريد الياباني، وأوضح: «الفريق يملك العديد من اللاعبين الصغار الذين تنقصهم الخبرة، وبلا شك مشاركتهم في المباراة الأولى ستكسبهم المزيد من الخبرات، وسنستعد للمباراة القادمة بأفضل طريقة، وأتمنى أن نستعيد بعض اللاعبين الذين عانوا من الإصابة في التشكيلة لأن ذلك سيجعلنا نظهر بشكل أقوى، وأعتقد أن بعض اللاعبين لم يستطيعوا التعامل مع ضغط المباراة في فترات كثيرة وبدا وكأنهم خائفون من اللعب كونها أول مشاركة لهم في هذه البطولة العالمية ولكننا بدأنا بعد ذلك التقدم شيئاً فشيئاً، والأمر الجيد أننا حققنا هدفنا من المباراة وهو الفوز مما أتاح لنا فرصة خوض مباراتين إضافيتين في البطولة وهو أمر في غاية الأهمية».

مواجهة تاريخية

وعن مواجهة أوراوا ريد الياباني وأنها الطريق لمواجهة تاريخية ينتظرها جمهور الكرة الإماراتية أمام ريال مدريد الإسباني قال تين كات: «نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وتركيزنا سينصب على مواجهة أوراوا الذي يعد فريقاً جيداً، وشاهدتهم في دوري أبطال آسيا التي أحرزوا لقبها، ولذلك يجب أن نقدم أداء أفضل في المباراة القادمة عما ظهرنا عليه أمام أوكلاند إذا أردنا تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي».

وعن رسالته لجماهير نادي الجزيرة أعرب عن أمنياته بتواجد الجماهير بشكل أكبر في مباراة الغد أمام المنافس الياباني، وقال: «أشكر الجماهير التي حضرت في مدرجات استاد هزاع بن زايد، وأتمنى زيادة الحضور والمؤازرة في المباراة المقبلة خصوصاً وأننا سنلعب على أرضنا وآمل تواجد أكبر عدد من الجماهير لمساندة الفريق».