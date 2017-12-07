مايغا يقود عجمان لفوز غالٍ على حتا

واصل المحترف المالي مايغا تألقه وخطف هدف الفوز الغالي لعجمان أمام ضيفه حتا باستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي وجاء هدف الفوز في الدقيقة 83 من صناعة المحترف البرازيلي اديلسون، بعد مباراة حذرة شابها التحفظ الشديد من الفريقين خاصة في الشوط الأول.

وبهذا الفوز أنهى "البرتقالي" مشوار الدور الأول عند النقطة 12 فيما توقف رصيد حتا عند 8 نقاط، ورفع مايغا رصيده من الأهداف إلى 5 أهداف متصدراً قائمة هدافي عجمان في 3 مباريات متتالية بدأها بهدفين أمام الوصل ومثلهما أمام الوحدة ثم هدف أمام حتا.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عادل النقبي للساحة وعلي راشد مساعد أول وقيس الخديم مساعد ثانٍ وزايد العولقي حكماً رابعاً.