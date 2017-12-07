عموري أفضل لاعب لم تشاهده أوروبا

مع أكثر من مليون متابع على موقع إنستغرام، وتصدر غلاف لعبة فيفا مع نيمار، وتجربة تحضيرية مع مانشستر سيتي، ربما يكون هو أفضل لاعب كرة قدم لم تعرفه القارة الأوروبية، ولم يتابعه جمهور كرة القدم حول العالم. كانت هذه مقدمة التقرير الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن نجم منتخبنا، ونادي العين عمر عبد الرحمن «عموري».

وواصل التقرير: يعد عموري ابن السادسة والعشرين من العمر، صانع لعب منتخبنا ونادي العين، من أفضل مواهب كرة القدم في العالم.

ويكفي أنه حصل على لقب أفضل لاعب آسيوي في العام الماضي، من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما توجته مجلة «4: 4: 2» المتخصصة في كرة القدم كأفضل لاعب في القارة الآسيوية هذا العام، متفوقاً على الكوري سونغ هيون مين نجم توتنهام اللندني، والياباني شينجي أوكوزاكي مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي.

تألق

وواصل التقرير: بالنسبة لمتابعي الكرة الإنجليزية ربما عليهم أن يتذكروه جيداً، بعد أن قدم أداءً مميزاً في دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012، عندما وصفه دانييل ستوريديج مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا بأنه من أفضل المواهب، كما تحدث المهاجم الإنجليزي مع عموري ناصحاً إياه بالانتقال إلى أوروبا.

مؤكدة أن موهبة صانع لعب منتخبنا تمكنه من الاحتراف في أعلى مستويات كرة القدم، بينما حرص ديفيد لويز على تبادل القمصان معه، وكذلك طلب منه راين غيغز قميصه كتذكار بعد نهاية مباراة منتخب بريطانيا والأبيض الأولمبي في أولمبياد لندن 2012.

مهارة نادرة

وواصل تقرير «بي بي سي»: بمهاراته النادرة جداً والتي وصلت إلى أن تصبح جزءاً من منافسة للمهارات على موقع يوتويب، وتحصد أكثر من 5 ملايين مشاهد، وطريقة تسريحته التي باتت علامة مميزة في الشرق الأوسط، حيث يعمد الكثير من أبناء المنطقة إلى تقليدها، بات عموري نجماً داخل وخارج الملعب، ما جعله من نجوم المنطقة الذين تحرص الأندية على مشاركتهم في مهرجانات التكريم، جذباً للجماهير،.

وكانت تميز بشكل واضح خلال مباراة ودية بين الأهلي السعودي وبرشلونة الإسباني، وأبهر عموري العالم فيها بعد أن نفذ ضربة جزاء بطريقة بانينكا، وقام بالأمر مرة أخرى في ربع نهائي كأس آسيا 2015، عندما سجل في مرمى المنتخب الياباني خلال ضربات الترجيح، في اللقاء الذي انتهى بفوز منتخبنا وتأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا على حساب الساموراي.

تصريحات عموري

ونقل التقرير تصريحات لعموري أدلى بها صانع لعب منتخبنا إلى مجلة «4: 4: 2»، بعد مشاركته في مباراة كرة قدم خماسية في دانة الدنيا مع زيدان وديفيد وسالغادو، كشف فيها عموري عن إعجابه الشديد بزيدان قائلاً:

أسعى لتقليد كل ما رأيته منه على أرض الملعب. كما نقل التقرير إشادة تين كات نجم أجاكس السابق، ومدرب فخر أبوظبي حالياً بعموري، حيث قال تين كات لـ«بي بي سي»: من وجهة نظري يمكنه اللعب في أي دوري في أوروبا، كلما يتسلم الكرة أو يمررها، فإن الاستاد بأكمله يتابع ما يقوم به عموري.