الجزيرة ينهي الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف في افتتاح كأس العالم للأندية

انهى فريق الجزيرة الشوط الأول متقدماً على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2017" التي تقام في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

أحرز الهدف لاعب الفريق روماريو دا سليفا أثر تسديده متقنة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 37.

وسيطر فريق الجزيرة على مجريات الشوط الأول منذ الدقيقة الأولى ولاحت له عدة فرص فيما اعتمد الفريق النيوزيلاندي بشكل أكبر على الدفاع مع تنفيذ عدد من الهجمات الخطيرة التي تصدى لها الحارس علي خصيف .

ولاحت للاعب الفريق خلفان مبارك فرصة خطيرة في الدقيقة 15 أثر تمريره من مبارك بوصوفة إلا أن دفاع الفريق النيوزيلاندي تصدى لها.

وفي المقابل تصدى علي خصيف حارس مرمى فريق الجزيرة ببراعة لتسديده خطيرة من مهاجم فريق أوكلاند النيوزيلاندي في الدقيقة 30.