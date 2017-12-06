«الإمارات تحتضن العالم»

عندما تميل شمس اليوم إلى المغيب، تميل القلوب وتخفق بالدعوات لممثل الوطن فريق نادي الجزيرة، وهو يفتح أولى الصفحات في تاريخ مشاركته العالمية، عندما يستضيف في التاسعة مساء نظيره فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل أوقيانوسيا على ملعب استاد هزاع بن زايد، في افتتاح النسخة 14 لكأس العالم للأندية، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثالثة بعد عامي 2009 و2010.

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