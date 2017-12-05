ايقاف مارادونا 4 مباريات

قضى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الثلاثاء، بإيقاف الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا أربع مباريات وتغرمه 8 آلاف درهم (حوالي 2000 دولار) بتهمة محاولة الاعتداء على حكم خلال مباراة فريقه الفجيرة في دوري الدرجة الثانية.

ويدرب مارادونا (57 عاما) الفجيرة منذ مايو 2017، وقاده إلى صدارة ترتيب دوري الثانية بعد مرور أربع مباريات من المسابقة برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن الاتحاد كلباء وبني ياس.

وكان الفجيرة تعادل مع بني ياس 1-1 في 17 نوفمبر، في مباراة طرد فيها مارادونا بسبب اتهامه التحكيم بظلم فريقه.

وقال منصور لوتاه رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الاماراتي لكرة القدم أن "عقاب مارادونا بالايقاف أربع مباريات جاء بسبب المادة الخاصة بمحاولة الاعتداء على الحكم، وقد استمعنا الى مراقب مباراة الفجيرة وبني ياس الذي أكد واقعة تصرف المدرب الارجنتيني تجاه الحكم".