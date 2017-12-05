منصور بن زايد: كأس العالم للأندية تمثل إضافة جديدة لمسيرة قطاع الرياضة بالدولة

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة الرياضي أن استضافة دولة الإمارات لكأس العالم للأندية لعامي 2017 و2018 يمثل قيمة كبيرة وإضافة جديدة في الوقت ذاته لدعم مسيرة القطاع الرياضي بمنجزات مهمة تعزز مكانته وترسخ ريادة الدولة عالميا.

ونوه سموه في تصريحات له بهذه المناسبة بالدور البارز لمثل هذه الفعاليات الرياضية العالمية وانعكاسها الكبير على مسارات وخطط التطوير لمسيرة الرياضة في الإمارات وقال إن الحدث يشكل فرصة تاريخية كبيرة لفرقنا للتواجد بين نخبة الأندية أبطال القارات وتمثيل كرة الإمارات والسعي إلى تحقيق نتائج ايجابية مهمة تعاصر التطورات التنموية التي تشهدها الدولة بالقطاعات الأخرى.

ووجه سموه الدعوة لجماهير الإمارات لمؤازرة ومساندة فريق الجزيرة "بطل دوري الخليج العربي " الموسم الماضي والذي يمثل الوطن في المحفل العالمي المرتقب مؤكدا أن التشجيع الحضاري الذي تتصف به عموم جماهير أندية الإمارات سيشكل حافزا مهما للاعبي الجزيرة لتحقيق نتيجة مميزة تقوده لتخطي المباراة الافتتاحية أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا والانتقال للدور الثاني لمواجهة بطل القارة الآسيوية.

ودعا سموه عموم مجتمع الإمارات للتفاعل مع مباريات الحدث الدولي الذي تحتضنه أبوظبي ويقام على ملعبي مدينة زايد الرياضية وهزاع بن زايد في العين.

وأشاد سموه بتحضيرات اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي ودورها في اكمال مراحل العمل التنظيمي للبطولة التي تمثل استضافتها أمرا ايجابيا على صعيد تعزيز الشراكات العالمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" والاتحادات القارية والأندية المشاركة إلى جانب ما تحققه من عوائد اقتصادية وسياحية وترويجية ومجتمعية مهمة اضافة إلى كونها فرصة جديدة للكوادر الوطنية المتطوعة لاكتساب خبرات تنظيمية.