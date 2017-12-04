وفد الوصل يغادر إلى ماليزيا لحضور قرعة دوري أبطال آسيا

يغادر غداً وفد من نادي الوصل متوجهاً الى مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور لحضور قرعة دوري أبطال آسيا التي ستقام "الاربعاء" المقبل إضافة إلى حضور اجتماعات ورش العمل الخاصة ببطولة دوري الأبطال والتي ستنطلق في شهر فبراير القادم.

ويتكون وفد نادي الوصل الرياضي من وليد الشيباني عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم وأحمد البلوشي المدير الإعلامي للنادي إضافة إلى الرائد أحمد الحداد ضابط الارتباط وجمعة الشامسي المسؤول الأمني بالنادي، واللذان سيحضران الورش المتعلقة بالأمن والسلامة.