السركال: أشكر أصحاب السمو الشيوخ على دعمهم المتواصل

ثمن يوسف السركال رئيس الهيئة العامة للرياضة، دعم أصحاب السمو الشيوخ لمسيرته الحافلة في الكرة الآسيوية، مؤكدا أن لقب "الماسة الآسيوية" ما هو إلا نتاج لدعمهم المتواصل لمسيرته الممتدة لأكثر من ٢٧ عاما في مجال العمل الاداري بكرة القدم.



وقال يوسف السركال في كلمته بعد الفوز بالجائزة "اشكر سمو الشيخ حمدان بن زايد وسمو الشيخ عبد الله بن زايد وسمو الشيخ هزاع بن زايد فهم من لهم الفضل في دعمي خلال مسيرتي الرياضية".

ورد يوسف السركال على ما تم تداوله من صور مدسوسة كان الوفد القطري في بانكوك قد قام بتسريبها وتصويرها بهدف إظهار وجود علاقة بينه ورئيس الاتحاد القطري ما اثار انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى يوسف السركال استياءه مما حدث عبر اقتطاع الموقف وإظهاره في صورة مدبر لها مسبقا من جانب الوفد القطري لاستغلالها في أمور تدعم قضيتهم الخاسرة.

وقال السركال "ما حدث مدبر من قبل وتم في ثوان معدودة، عندما فوجئت بوجود رئيس الاتحاد القطري بشكل مباغت في وجهي مرتميا على صدري، مدعيا ترحيبه بحضوري في وجود رؤساء الاتحادات الوطنية عن آسيا والذين كانوا قد طلبوا حضوري بهدف توجيه التهنئة، على التتويج بلقب الماسة الآسيوية، بينما كان أحد الأشخاص مستعدا في موقع بعيد لالتقاط صور وإظهارها بالشكل الذي ظهرت به".



وتابع "ارفض المزايدة على وطنيتي كما أن دولة الامارات وشهداءنا خط احمر، ووطني وقيادته وتوجهاته واستقراره، اهم عندي وعند كل اماراتي، من اي علاقة، وأسمى من اي صلة قرابة وارفع من أي منصب .. وما حدث هو أن حمد بن خليفة عانقني وردة فعلي كانت عفوية، وتصويرهم لما حدث يؤكد تدبيرهم للوقيعة ونشر الفتنة هكذا.

وأضاف "يجب إن يعلم الجميع بأن ما حدث، عملية مدبرة من الوفد القطري، اثناء حضوري احتفالية مع ٤٧ اتحادا وطنيا، وأظهروا الصور في غير سياقها الحقيقي".



وواصل يوسف السركال في بيانه قائلا " قطر دولة داعمة للإرهاب والمقاطعة قضية عادلة، ولا تهاون فيها، هم يحاولون دائما استغلال الرياضة وتوظيفها لتحقيق مكاسب سياسية لدعم قضاياهم الخاسرة وتوظيف تلك الصور المدسوسة بشكل خسيس خير دليل على ذلك".

وتابع "تعودنا على الغدر القطري، ودماء شهدائنا الأبرار خير دليل، ولن ننسى خيانتهم لكل قضايانا، وما حدث معي في بانكوك تأكيد على استمرارهم في الخيانة حتى في المجال الرياضي.

وختم قائلا " مبدأنا واضح ولا يقبل التشكيك والقطريون لا يعترفون بمبادئ ولا قيم، حتى ولو تعاملنا معهم بالحسنى، وفق مبادئنا وما تربينا عليه".