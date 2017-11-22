الوصل يطلب من جمهوره عدم الانسياق وراء الشائعات

طالب نادي الوصل عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر" جماهيره بعدم الالتفات للشائعات.

وقال النادي:" جماهير الذهب الوفية، نطالبكم بالالتفاف حول الفريق ومساندته في هذه المرحلة المهمة دون الالتفات للأخبار التي ليس لها أي أساس من الصحة، كما نهيب كافة جماهير النادي التريث واستقصاء الأخبار من الجهات المسؤولة عن إصدار أخبار النادي والمتمثلة فى المتحدث الرسمي والمكتب الإعلامي بالنادي.

وكانت أنباء قد ترددت مؤخراً عن تعاقد الوصل مع مهاجم منتخب الإمارات أحمد خليل بعد الإعلان عن نيته الرحيل عن نادي الجزيرة.