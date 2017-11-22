غيابات مؤثرة في النصر قبل مواجهة شباب أهلي دبي

يخسر النصر لاعبين مؤثرين في تشكيلته الأساسية قبل مواجهة شباب الأهلي دبي بعد غد لحساب الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي على ملعب العوير.

وتشمل قائمة الغيابات لاعب خط الوسط المغربي عبد العزيز برادة وحارس المرمى أحمد شمبيه والمدافع الايمن أحمد الياسي والمهاجم سالم صالح بالإضافة إلى فوز عوانة الذي يفتقده الفريق منذ شهر، لكن مدرب الفريق تشيزاري برانديللي قلل من الـاثير السلبي لهذه الغيابات على أداء النصر، وقال خلال المؤتمر الصحافي:" مهما كانت الغيابات، نتطلع إلى تقديم مستوى قوي، وأنا واثق أن كل لاعب يظهر في تشكيلة الفريق سيقدم المطلوب منه، المهم أن نحافظ على الروح التي لعبنا بها في الجولة الماضية أمام حتا.

وشدد برانديللي على صعوبة المباراة أمام فريق وصفه بالمتمرس وصاحب الخبرة العالية في دوري الخليج العربي وقال: يتوجب علينا ان نستمر بالأداء نفسه الذي ظهرنا عليه في المباراة السابقة أمام حتا، ونلعب بروح قتالية ورغبة كبيرة لتحقيق الفوز، ندرك اننا سنواجه فريقا متمرّسا يملك خبرة عالية ويلعب بطريقة جيدة ويضم لاعبين متميزين، لكن النصر فريق جيد أيضا ويملك عوامل النجاح في المباراة.

وكشف برانديللي أن اللاعبين المصابين دخلوا المرحلة الأخيرة لعملية الـتأهيل ومن المتوقع أن ينضموا إلى الفريق خلال الفترة القليلة المقبلة، وقال:" يشكو سالم صالح من شد عضلي وهي الإصابة نفسها التي تعرض لها مع المنتخب الوطني وسينهي مرحلة التأهيل قريبا، فيما يحتاج عبد العزيز برادة فترة علاج من 7 إلى 10 أيام أما أحمد الياسي فيشكو من إصابة تعرض لها خلال تدريبات الفريق قبل مواجهة حتا ونأمل أن نسعيد جهودهم في أقرب وقت ممكن وقلل برانديللي من تأثير تغيير ملعب استضافة المباريات من زعبيل إلى عجمان ثم العوير، وقال:" هذه المرة الأولى التي نلعب فيها بالعوير، نتمنى ان نستقر على ملعب واحد إلى نهاية الموسم و لكن تغيير الملعب ليس عائقا أمامنا لتقديم أفضل ما لدينا.

وحول إجراء نادي شباب أهلي دبي حصتين تدريبيتين على أرضية ملعب العوير، أوضح برانديللي أن ذلك يمنح أفضلية للفريق المنافس، نافيا في الوقت نفسه امكانية نقل كل تدريبات النصر إلى العوير بعد اعتماده الملعب الرئيس للفريق إلى نهاية الموسم، وقال: مران الفريق سيستمر على ملعبنا وسنكتفي بمران واحد قبل كل مباراة على ملعب العوير.