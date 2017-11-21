زوران: علينا الحذر والتركيز للفوز على دبا الفجيرة

عبر الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين، عن ارتياحه لتقارب المسافة الزمنية بين مباراة فريقه أمام دبا الفجيرة، المقررة بعد غد الخميس على ملعب الأخير، لحساب الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، والمواجهة السابقة أمام الجزيرة، موضحا أن تتابع المباريات في زمن متقارب أحيانا يكون جيدا لأنه يفيد اللاعبين من جهة وفي نفس الوقت يتيح لك أن تنسى ما حدث في المباراة السابقة.

وقال المدرب الكرواتي الذي كان يتكلم في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات العين لمباراة اليوم: سنواجه دبا الفجيرة وهو فريق متميز ويتحرك بطريقة رائعة ويجيد اللعب بطريقة مفتوحة وسبق أن سبب لفريقنا أرقا في مواجهة سابقة، وعلينا أن نلعب أمامه بقوة مع الحذر والتركيز لأننا نريد الحصول على النقاط الثلاث وهذا يتطلب مضاعفة الجهود وتجنب الأخطاء والاستفادة في نفس الوقت من الفرص التي تسنح لنا خلال المباراة.

وعن الحالة الصحية بالنسبة لعامر عبد الرحمن وبندر الأحبابي اللذين تعرضا للإصابة في المباراة السابقة أمام الجزيرة، وما إذا كان بإمكانهما المشاركة في مباراة الغد، قال: اللاعبان يعانيان وسنرى إمكانية مشاركتهما أو أحدهما خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة، وأكد غياب كل من محمد عبد الرحمن، والياباني شيوتاني بداعي الإصابة، بالإضافة للمهاجم البرازيلي دوغلاس داينفريس المتواجد ببلاده بعد وفاة والدته.

ونفي زوران أن يكون فقدان العين للصدارة وتراجعه للمركز الثاني في الترتيب العام قد شكل له أي ضغوط لافتا إلى أن الضغوط هي جزء من عمل المدرب ولا يخلو منها أي عمل وأوضح أنه سيعمل مع اللاعبين من أجل استعادة الصدارة وانهاء الدور الأول من الدوري على أفضل نسق، وسيتابع عمله بعد ذلك من أجل الحصول على لقب الدوري كاملا.