دبا الفجيرة يستغني عن محترفه سياو بالتراضي

قررت ادارة نادي دبا الفجيرة الاستغناء عن المحترف البرازيلي سياو بالتراضي بين الطرفين.

واكد جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الاول للكرة بدبا أن جماهير النواخذة وادارة النادي كانت تمني النفس أن يقدم نجم السامبا مردوداً جيداً، ويظهر بمستوى مشرف خلال المباريات التي لعبها حتى الان بدوري الخليج العربي لكنه خالف التوقعات وقدم مستوى متراجعاً من مباراة لأخرى في وقت ظل يقدم فيه بديله احمد ابراهيم الغيص افضل العروض فكان أحد خيارات المدرب في المباريات الأخيرة، ولذلك كان قرار الاستغناء عن اللاعب سياو بالاتفاق ما بين المدرب البرازيلي كاميلي ومجلس الإدارة برئاسة احمد سعيد الضنحاني وبين اللاعب.

وعن البديل المحتمل اكد العبدولي أن الوقت لايزال مبكرا لاختيار بديل سياو وخلال الميركاتو الشتوي المقبل سنتعاقد مع الاجنبي الرابع.