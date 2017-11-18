مباريات النصر في "العوير".. والتفاوض مع خليل إشاعة

وافقت لجنة دوري المحترفين على خوض العميد مبارياته المقبلة من هذا الموسم على ملعب شباب الأهلي - دبي فرع العوير.

من جهة أخرى نفى مصدر مسؤول في نادي النصر لــ "البيان الرياضي" صحة الأنباء التي ترددت حول اقتراب العميد من ضم الدولي أحمد خليل إلى صفوف الفريق الاول للكرة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد شهدت في الساعات الماضية تداول شائعات انتقال اللاعب الى النصر بداية من شهر يناير المقبل وأن شركة كرة القدم في النادي عقدت جلسة مع خليل قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

يذكر أن أحمد خليل انتقل نهاية الموسم الماضي من نادي شباب الأهلي- دبي إلى الجزيرة الا أن العلاقة بين اللاعب وناديه الحالي أصبحت متوترة.

