غيابات جزراوية مؤثرة قبل ديربي العين

كشف الحهاز الفني لفريق الجزيرة اليوم عن غيابات مؤثرة في صفوفه قبل ديربي العين غدا في الجولة 8 للدوري..

وتلقى الفريق ضربة موجعة بإصابات صانع ألعاب الفريق المغربي مبارك بوصوفة عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده وغادر التدريبات وهو يعاني من شد عضلي نتيجة الإرهاق.

كما تعرض صانع الألعاب خلفان مبارك لالتواء قوي في الكاحل..بالاضافة إلى تغيب لاعب الوسط محمد جمال عن معسكر الفريق نتيجة إصابته مع المنتخب الوطني.

ويكمل الفرنسي لاسانا ديارا عقد المتغيبين بإصابة أخرى في التدريبات الختامية.وبالغيابات السابقة فإن الجزيرة يفتقد خط الوسط بكاملة مما يضع الهولندي تين كات في موقف صعب.قبل مواجهة الزعيم.