تين كات: لست مسؤولاً عن أحمد خليل

قال الهولندي تين كات مدرب فريق الكرة في نادي الجزيرة انه لن يتحدث عن أحمد خليل وما يدار في الإعلام عن رحيله من النادي..والإدارة هي المسؤولة عن هذا الملف .

وعن مواجهة العين "الجمعة" في الجولة 8 للدوري قال إنه شغوف شخصياً بمثل هذه المباريات لأنها تحمل المزيد من الإثارة والحضور الجماهيري.ومواجهات الفريقين دائما بصرف النظر عن الترتيب في قائمة الدوري تحمل الحماس والندية.

وأكد تين كات أن مشاركة علي مبخوت مرهونة بجاهزيتة البدنية بعد عودته من مشاركة المنتخب الوطني الأخيرة وديا أمام اوزبكستان..وأيضا هناك شكوك حول مشاركة محمد جمال لاعب الوسط الذي يعاني من آلام عضلية بالاصافة إلى ان المغربي مبارك بوصوفة صانع ألعاب الفريق لم ينضم إلى التدريبات عقب مشاركته مع منتخب بلاده.ونعمل على تجهيزه بدنيا.