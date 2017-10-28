لقاء الأبيض ومصر باستاد هزاع 9 نوفمبر

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مساء أمس إقامة لقاء منتخبنا الوطني الأول مع نظيره المصري، والمقررة 9 نوفمبر المقبل، كمباراة ودية دولية لينهي الجدل الذي أثير بشأن عدم قانونية الفترة الزمنية ما بين موعد المباراة وموعد مباراة المنتخب المصري مع غانا في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال والمقرر لها 12 من الشهر نفسه.

وتقرر إقامة المباراة على استاد هزاع بن زايد، الذي يستوعب الأعداد الجماهيرية الكبيرة المتوقع حضورها خاصة من الجانب المصري نظراً لحضور المنتخب المصري بكامل نجومه المحترفين والمحليين.

من ناحية أخرى، يعلن الإيطالي زاكيروني المدير الفني للأبيض خلال الأيام المقبلة قائمة المنتخب المرشحة للتجمع الأول تحت قيادته، والمقرر 6 نوفمبر المقبل في مدينة العين لبدء مرحلة جديدة من الإعداد.