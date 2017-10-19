العواني: القوائم المالية لأندية أبوظبي سليمة

تواصلت ردود الأفعال حول قرارات لجنة التراخيص الابتدائية بلجنة دوري المحترفين، حول عدم منح رخصة المحترفين لبعض الأندية التي شكلت صدمة ومفاجأة في الوقت نفسه للشارع الرياضي بوجود أندية من العيار الثقيل جاءت ضمن الأندية التي فشلت في الحصول على الرخصة.

إذ كانت اللجنة قد قررت عدم منح الترخيص لأندية العين وبني ياس ودبا الفجيرة واتحاد كلباء وحتا، فيما قررت منح ترخيص مشروط لناديي الوحدة والجزيرة، بينما منحت الترخيص لخمسة أندية فقط هي النصر والوصل والظفرة والإمارات والشارقة.

وحرص مجلس أبوظبي الرياضي على التحرك من أجل الاستيضاح من خلال التواصل مع أندية أبوظبي الخمسة ولجنة دوري المحترفين، كون عدم منح الترخيص لناديي العين وبني ياس ومنح ناديي الوحدة والجزيرة ترخيصاً مشروطاً أظهرها أمام الشارع الرياضي بمظهر غير لائق وكأنها سقطت في استيفاء شروط ومعايير الرخصة الآسيوية.

متابعة رقابية

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، إن المجلس متأكد بنسبة 100% من خلال متابعتنا الرقابية والمالية الدورية، ان جميع المعايير والشروط الاحترافية في أندية أبوظبي الخمسة على ما يرام، خاصة فيما يتعلق بالقوائم المالية وعدم وجود أي مشكلة فيما يتعلق بالجانب المالي.

كما أن معاييرها مطابقة للمعايير الاحترافية، وبحسب متابعاتنا النواقص لا تتعلق بالأمور المالية وإنما مجرد استكمال بعض الإجراءات الإدارية الشكلية البسيطة لا تشكل عائقاً أمام إصدار التراخيص كان من المفترض أن يتحملها كل الأطراف وعلى رأسها لجنة دوري المحترفين لأنها مسؤولة في المقام الأول عن الأندية، وفي حالة وجود أي خلل في الإجراءات الإدارية فجميع الأطراف تتحملها.

صورة سيئة

وأضاف: «مسألة الإعلان عن قرارات لجنة التراخيص بهذه الطريقة ومن دون تفسير أو توضيح، فتح المجال للحديث عن الأندية التي لم تمنحها اللجنة الرخصة، وكأن هناك قصوراً من الناحية المالية فقط، وهو ما أوقع ضرراً على تلك الأندية وصورتها أمام الشارع الرياضي، وأعتقد أنه شيء لا يقبله اتحاد الكرة ولا لجنة المحترفين ولا الأندية بالتأكيد وبالتالي كان من الأفضل عدم الاستعجال في طرحها بهذا الشكل من خلال خبر في وسائل التواصل الاجتماعي».