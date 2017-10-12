النصر يفتقد مارسيلو 3 أسابيع

يفتقد النصر لاعبه البرازيلي مارسيلو 3 أسابيع بسبب إصابة في الانكل تعرض لها مساء أول من أمس خلال تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة دبا غدا لحساب الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي.

وبالإضافة إلى ماسيلو يخسر النصر جهود لاعبيه جاسم يعقوب وفواز عوانة للايقاف بينما يستعيد اللبناني جوان العمري العائد بعد المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية.